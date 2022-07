Formar professores sobre o Alto Douro Vinhateiro para chegar aos alunos

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a formar professores para a preservação e valorização do Douro Património Mundial. Objetivo é chegar aos alunos.

Professores do ensino pré-escolar ao secundário estão a ter formação sobre o Douro Património Mundial da Humanidade para, depois, nas escolas sensibilizarem os alunos para a preservação deste território que foi classificado há 20 anos pela UNESCO.

O elo de ligação é o Douro. A sua gastronomia, os vinhos, o património e a cultura estão a marcar a formação de três dias que arrancou esta quarta-feira. Trinta e cinco docentes frequentam o curso ministrado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, com o apoio da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial (LADPM).

“O objectivo essencial é apetrechar os docentes destes diferentes distritos envolventes do Douro para a sensibilização de que nós temos o dever de preservar o Património Mundial da UNESCO”, explica a coordenadora do curso, Isilda Rodrigues.

Pretende-se contribuir para a educação patrimonial numa perspectiva multidisciplinar e para o desenvolvimento cultural, social, económico e cívico do Douro Património Mundial, de forma sustentável.

A professora de educação musical Sara Santos viajou de Marco de Canaveses para Vila Real para descobrir mais sobre o Douro.

“Para ver que tipo de projectos é que podemos desenvolver na nossa escola para preservar o património e para aprender. Também porque este curso tem um carácter muito prático”, afirma.

Celeste Ribeiro, professora do ensino secundário em Vila Real, destaca a importância da formação pela região em que está inserida, o Douro, e por poder sensibilizar os alunos, na sala de aula, para a “importância que tem o património mundial”.

“Conseguir conciliar a nossa zona com os conteúdos curriculares, aliar isso e poder despertar também esse interesse nos alunos penso que é fundamental. Mas só o consigo fazer se realmente também estiver informada, como é óbvio”, salienta a docente.

A primeira “aula” do curso “Formação de professores para a preservação e valorização do Douro Património Mundial” realizou-se no Kitchen Lab UTAD, uma cozinha laboratório que é também um espaço de investigação da academia transmontana.

“Estivemos a fazer sobremesas nutricionalmente equilibradas, utilizando ingredientes do Douro, nomeadamente os frutos secos, os frutos vermelhos, o mel e o azeite. Temos que começar a usar, cada vez mais, ingredientes da nossa região”, conta Carla Gonçalves, professora do curso de Ciências da Nutrição.

Às sobremesas associaram-se os vinhos, com os professores a fazerem uma formação de análise sensorial e prova de vinhos, os quais, depois, combinaram com os doces confeccionados.

Os 35 professores dos ensinos pré-escolar, básico e secundário estão ainda a frequentar módulos sobre a preservação dos atributos do Douro Património Mundial, os grandes marcos do Douro Vinhateiro e também a marca territorial deste Património da Humanidade.

Para esta quinta-feira estava prevista uma saída de campo, que incluía uma visita ao Mosteiro de São João de Tarouca, à ponte de Ucanha e a uma quinta duriense.

“Como projecto pioneiro no nosso país, este curso tem sido renovado e acreditado anualmente, sentindo-se a necessidade de variar os temas. Ao longo dos últimos seis anos, foram vários os formadores da UTAD envolvidos e especialistas externos”, refere Maria João Amaral, da LADPM.

Na última edição do curso, que decorreu online, participaram mais de 60 professores dos ensinos básico e secundário, oriundos dos distritos de Vila Real, Viseu, Braga e Porto.

“Procuramos que os participantes terminem com projectos multidisciplinares exequíveis nas suas escolas para que as formadoras possam monitorizá-los na última sessão dedicada às “Estratégias para a preservação e valorização do Douro Património Mundial"”, conclui Maria João Amaral.

O Douro foi classificado pela UNESCO como paisagem cultural evolutiva e viva em Dezembro de 2021. As comemorações dos 20 anos do Património Mundial começaram em Dezembro de 2021 e prolongam-se até Dezembro de 2022.