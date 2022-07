Twitter esteve em baixo durante 40 minutos

Ainda não se conhece o motivo das perturbações no serviço. As falhas do Twitter chegam poucos dias depois de a rede social ter instaurado um processo contra o magnata Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, por este tentar abdicar da compra da rede social.

A rede social Twitter esteve com falhas ao início da tarde desta quarta-feira, com milhares de utilizadores dos Estados Unidos, Europa e África a reportarem problemas no site Downdetector que reúne queixas no funcionamento de vários sites.

Grande parte dos utilizadores queixavam-se de não conseguir entrar no site; alguns não conseguiam aceder a tweets específicos. A situação, que começou por volta das 13h05 (hora de Lisboa), perdurou durante cerca de 40 minutos. O Twitter ainda não divulgou o motivo por detrás das perturbações.

Trata-se da primeira vez que o Twitter enfrenta problemas técnicos em massa desde Fevereiro, quando a rede social esteve inacessível duas vezes durante a mesma semana devido a um erro informático que impedia as mensagens dos utilizadores de serem publicadas.

Embora a popularidade do Twitter fique aquém de outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok, a rede social é uma plataforma usada por muitos políticos, empresários e celebridades divulgarem informações e projectos.

As perturbações acontecem poucos dias depois de a rede social ter instaurado um processo contra o magnata Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, por este tentar abdicar da compra da rede social. O objectivo do processo judicial, entregue num tribunal no estado norte-americano do Delaware, é obrigar o magnata a completar a aquisição do Twitter pelo valor proposto pelo próprio de 54,2 dólares por acção (cerca de 54 euros à taxa de câmbio actual).

Às 14h10 (hora de Lisboa), a equipa de suporte técnico do Twitter usou o próprio site para garantir que os problemas estavam a ser resolvidos. “Algumas pessoas estão a ter problemas em aceder ao Twitter e nós estamos a trabalhar para o pôr a funcionar novamente para todos”, lê-se numa publicação da equipa.

O PÚBLICO contactou o Twitter para mais detalhes, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

Apesar de este ser o maior “apagão” do Twitter nos últimos seis meses, a magnitude fica aquém dos problemas da Meta, em 2021. Em Outubro desse ano, os sites do grupo Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram) ficaram inacessíveis durante mais de seis horas, levando vários especialistas a alertar sobre a posição dominante da empresa.