Novas buscas da PJ no âmbito da naturalização de Abramovich

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira novas buscas a escritórios de advogados, contabilistas e residências no Norte do país no âmbito da investigação ao processo de obtenção da nacionalidade portuguesa do multimilionário russo, Roman Abramovich. A Operação Porta Aberta envolveu a Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) e a Directoria do Norte da Polícia Judiciária.

As diligências da PJ decorrem no âmbito do inquérito aberto a 19 de Janeiro pela Procuradoria-Geral da República, que está a ser conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), através da UNCC, na sequência de uma investigação divulgada pelo PÚBLICO a 18 de Dezembro de 2018, na qual são revelados alguns dos contornos da naturalização de Abramovich.

Já em Março deste ano, a PJ tinha realizado buscas a dirigentes da Comunidade Israelita do Porto (CIP), nomeadamente ao escritório de advocacia e casa de Francisco de Almeida Garrett, que foi na altura constituído arguido, assim como o rabino desta entidade privada religiosa, Daniel Litvak. Ambos são suspeitos de práticas ilegais na emissão de certificados comprovativos da ascendência sefardita a candidatos à obtenção da nacionalidade, entre os quais Roman Abramovich. Tudo ao abrigo da Lei da Nacionalidade (alterada em 2013) que permite a obtenção de cidadania aos descendentes destas antigas comunidades que receberam ordem de expulsão de Portugal no final do século XV.

“Esta operação sucede a outras, já realizadas no mês de Março, no Norte do país, relacionadas com a regularidade e licitude do procedimento de aquisição de nacionalidade Portuguesa ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 6.º da Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro e surge da necessidade de obter prova em novos locais entretanto identificados na investigação já desenvolvida”, explicou esta tarde a PJ, em comunicado.

Alvo de sanções da União Europeia, Reino Unido, EUA, Canadá e Austrália pelas suas relações de proximidade com o governo russo liderado por Vladimir Putin, Abramovich - que já tem nacionalidade israelita (para além da russa), desde 2018 – conseguiu naturalizar-se português num processo que durou apenas seis meses.

Notícia alterada às 18h, na sequência de uma nota da PJ a alterar o crime de “tráfico de estupefacientes” por “tráfico de influências”, no comunicado oficial sobre a Operação Porta Aberta