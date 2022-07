Wordle: The Party Game: já vais poder adivinhar palavras de cinco letras num jogo de tabuleiro

Rápido, cronometrado, individual ou em equipas são as novas versões do quebra-cabeças mais conhecido da Internet. Wordle: The Party Game chega ao mercado a 1 de Outubro, mas já está disponível para pré-encomenda.

No início do ano, o Wordle – o popular quebra-cabeças de palavras que oferece apenas seis tentativas diárias – invadiu o Twitter e tornou-se no mais recente fenómeno digital. Meses depois, a Hasbro, em parceria com o The New York Times, anunciou que o jogo vai ter uma versão de tabuleiro com novas regras.

Wordle: The Party Game demorou apenas um ano a ser desenvolvido e promete uma experiência semelhante à versão online. As seis tentativas de adivinhar uma palavra de cinco letras continuam e as pistas codificadas por cores também.

Aqui há quatro versões: rápido, cronometrado, por equipas ou clássico, que coloca os jogadores a adivinhar a palavra atribuída pelo Wordle Host à vez.

Mas há mais: se os utilizadores optarem por jogar em equipas de duas pessoas, têm que adivinhar a palavra que o adversário escolheu. “Sabemos que as pessoas adoram ter uma noite de jogos e receber os amigos para jogar. São experiências sociais, é uma maneira de partilhar, conectar e criar memórias”, afirmou à CNN Business Adam Biehl, vice-presidente da Hasbro.

A mecânica também não é muito diferente e o vencedor é sempre a pessoa que tiver menos pontuação. O segredo continua a ser o número de tentativas: quanto menos forem e menos pontos alcançar, maior é a probabilidade de ganhar.

O lançamento oficial está marcado para 1 de Outubro, mas o jogo já pode ser pré-encomendado. Além da Hasbro, o produto estará à venda na Target, Amazon e Walmart por 18 euros.