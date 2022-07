Os incendiários, a lei e os juízes dos tribunais

Há muitos anos que se sabe que grande parte dos incêndios têm origem criminosa. Recordo imagens de revolta de bombeiros e de agentes da GNR ao verem incendiários apanhados em flagrante delito a serem libertados por juízes. Lembro-me também de pedidos para que o crime de fogo posto fosse agravado e consequente aumento de dureza das condenações por tais crimes. Lembro-me de tudo isto e lembro-me igualmente e com revolta profunda, da incapacidade demonstrada por deputados, ministros e chefes do governo dos últimos quinze anos, pelo menos, para alterarem esta situação. Um fogo posto é algo de muito grave que deveria ser penalizado com 20 a 25 anos de cadeia. Se assim fosse talvez os incendiários, mesmo os que posteriormente são classificados como inimputáveis, pensassem duas vezes antes de praticarem um acto criminoso que tem que ser severamente punido. É preciso que todos os que contribuem para a alteração das leis cumpram o seu papel. O fogo posto não é um crime qualquer.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Inacção e inoperância

A calamidade dos fogos intensos abateu-se sobre o nosso país. Há vários anos, por altura do Verão, o pesadelo assalta-nos com maior ou menor intensidade. Mão criminosa, imprevidência e descuido são as causas da maior parte da deflagração dos fogos. Os governantes têm prometido medidas adequadas para combater o flagelo, mas depressa esquecem as tragédias. De ano para ano tudo piora. É certo que estamos vivendo alterações climáticas mas isso não explica a inacção e inoperância do governo. O Presidente da República e o primeiro-ministro deviam pedir desculpa aos portugueses.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A gestão da água

Nos últimos 40 anos, o actual risco de incêndio é o mais elevado. A seca severa ou extrema, a fraca/residual precipitação, a ausência de humidade nocturna a juntar à onda de calor e ventos muito fortes com mudanças repentinas de direcção, tudo isto faz uma soma para que hajam ignições a propagarem-se de difícil combate.

Hoje ninguém pode dizer que não viu, não ouviu ou leu algo sobre alterações climáticas, sendo Portugal vulnerável, urge reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, que está consagrado no Acordo de Paris. Se o comportamento humano sempre foi de exigência preventiva máxima face ao fogo, hoje essa atenção duplica em função da escassez da água, sendo um limitado bem precioso no combate aos incêndios. Os municípios têm de se adaptar a esta nova situação de escassez e futuro racionamento de água. As redes de transporte de água não podem estar sujeitas a rupturas que desperdiçam muita água.

Crie-se novas disponibilidades de água, porque até ao fim do século será um bem mais escasso. Utilize-se águas residuais urbanas que no limite, depois de tratadas, podem ser consumidas. Dessalinize-se, conforme faz a ilha de Porto Santo, usando no processo a energia solar. Na agricultura deve contabilizar-se toda a água que é gasta. Todos nós devemos usar a água com a máxima parcimónia. Assim, se cada qual cumprir com esta obrigação, daremos passos no sentido de prolongar no tempo o seu eventual racionamento.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

A saúde em Portugal

Há cada vez mais portugueses com um seguro de saúde. Desde 2015, o número de portugueses com um seguro de saúde aumentou de 63%. Hoje, há mais de 3,3 milhões de portugueses com um seguro de saúde. Se as pessoas contratam um seguro de saúde é porque entendem que com isso terão acesso a melhores cuidados de saúde no sistema privado do que no público (SNS). É muito provável que assim seja. No entanto, isso não devia acontecer num país que se diz civilizado. É um sistema que divide os portugueses entre aqueles que podem pagar um seguro de saúde e assim terem acesso a melhores cuidados de saúde, e aqueles que não têm posses para tal. A saúde é uma coisa demasiado séria para ser objecto de negócio.

Para uma melhor compreensão do que pretendo dizer, dou o exemplo do sistema de saúde no Canadá. Apesar de ser um país capitalista, no Canadá não existe medicina privada. Está proibida por lei. E que eu saiba, os médicos vivem todos contentes e felizes. Os médicos têm os seus consultórios onde recebem os utentes. Os utentes escolhem o médico que querem, mudam de médico quando querem, marcam a consulta e, no geral, não esperam mais do que 10 ou 20 minutos até serem atendidos. Quem paga a conta é o Estado, recebendo os médicos um x por cada consulta. O mesmo se passa com outros actos médicos. Os hospitais são públicos, não há hospitais privados. E, evidentemente, não existem seguros de saúde. Com isto não quero dizer que não haja lugar para hospitais privados em Portugal. Certamente que há. Provavelmente até são melhor geridos do que os públicos. O que tem de suceder é ser o Estado, e não entidades privadas, a assegurar o pagamento pelos serviços que prestam.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá