Eugenio Scalfari (1924-2022), o grande jornalista italiano do século XX

Eugenio Scalfari, 98 anos, morreu em Roma nesta quinta-feira. Jornalista e escritor, fundador do diário La Repubblica em 1976, trabalhou até aos últimos dias de vida, publicando sempre os seus longos editoriais de domingo. Era também uma figura da esquerda laica italiana, amigo e entrevistador do Papa Francisco.

Fez algumas incursões no mundo da política, aderindo ao Partido Radical em 1955, sendo eleito deputado do Partido Socialista em 1968, antes da sua ruptura com Bettino Craxi. Dialogou depois com o líder comunista Enrico Berlinguer, incentivando a sua viragem ocidentalista. Durante os “anos de chumbo” que se seguiram ao rapto e assassínio de Aldo Moro pela Brigadas Vermelhas, defendeu a linha da intransigência.

Scalfari vinha de uma família de direita. Na adolescência foi um entusiasta activista de Mussolini, época de que nos deixou um testemunho no livro “L’uomo que non credeva en Dio”. No referendo de 1946, ainda votou na monarquia.

Trabalhou como jornalista do Il Mondo, jornal da elite liberal italiana, e no L’Europeo foi considerado fundador do jornalismo económico transalpino. Foi um dos fundadores e, depois director, de L’Espresso. Em 1976, com a ajuda dos empresários Carlo Caracciolo e Carlo De Benedetti, funda La Repubblica, que se propunha ser ao mesmo tempo um jornal de elite e popular, depressa atingindo a difusão de 800 mil exemplares.

“Foi o inventor de um novo modo, mais directo e sedutor de narrar a política e a economia, sem medo de tomar partido quando achava oportuno”, resume o seu grande concorrente, o Corriere della Sera. Não hesitava perante títulos como “Capital corrupta, nação infecta”.

Abandonou a direcção do diário aos 73 anos, privilegiando o trabalho literário mas escrevendo o seu editorial todos os domingos ou fazendo grandes entrevistas, de que são exemplo as suas conversas com o Papa Francisco. O La Repubblica de Scalfari foi também, com o El País, um dos accionistas fundadores do PÚBLICO.

Ezio Mauro, que lhe sucedeu na direcção, considera-o um “revolucionário do jornalismo”, com um programa preciso: “O resultado é uma concepção de jornal que vai muito além da fotografia do dia para assinalar a reconstrução do mundo, a invenção do contexto, a inteligência dos acontecimentos, a compreensão dos fenómenos. Ou seja, a criação de uma verdadeira e própria máquina de consciência: capaz de ajudar o leitor a ser cidadão consciente, porque informado.”