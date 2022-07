CP efectuou cerca de 35% das ligações entre as 00h00 e as 10h00 na sequência da greve na IP

Este é o segundo dia de greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, depois de na terça-feira a paralisação ter levado a CP a suprimir 903 das 1.274 ligações programadas entre as 00h00 e as 22h00.

A CP - Comboios de Portugal efectuou até às 10h00 desta quinta-feira cerca de 35% das ligações programadas, na sequência da greve de trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, registando-se, para já, 281 comboios suprimidos, segundo dados oficiais.

De acordo com dados da CP - Comboios de Portugal, enviados à agência Lusa, entre as 00h00 e as 10h00 desta quinta-feira, a empresa de transporte ferroviário efectuou 156 ligações das 437 que estavam programadas, o que significa que foram efectuadas pouco mais de um terço (35,6%).

Entre as 156 ligações efectuadas, a CP informou que seis eram comboios de longo curso, 43 eram comboios regionais, 68 eram ligações urbanas em Lisboa e 39 ligações urbanas no Porto.

Este é o segundo dia de greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, depois de na terça-feira a paralisação ter levado a CP a suprimir 903 das 1.274 ligações programadas entre as 00h00 e as 22h00.

A CP já tinha informado que previa “fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, em todos os serviços” durante os dois dias da greve. Aviso idêntico tinha igualmente sido feito pela Fertagus.

A IP, empresa gestora da rede ferroviária, informou na sua página da internet que durante a greve garantiria “a abertura de 30% do seu canal ferroviário para o serviço Urbanos - Lisboa e Porto, e 25% para as restantes circulações, nos termos dos serviços mínimos acordados” com a Aprofer (Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário).

A greve abrange os perto de 300 trabalhadores do Comando e Controlo Ferroviário da IP, que regulam a pontualidade e a segurança de 100% das circulações ferroviárias e que estão concentrados nas estações de Braço de Prata, Contumil e Setúbal, ou seja, nos centros de comando operacionais (CCO) de Lisboa, do Porto e de Setúbal.

Conforme explicou anteriormente o presidente da Aprofer, Adriano Filipe, em greve estarão os supervisores e os operadores de comando ferroviário e de permanência geral de infra-estruturas ferroviárias.

À Lusa, o responsável adiantou que na base da greve está a reivindicação de um sistema de formação profissional próprio para os centros de comando operacionais, de um sistema de avaliação e desempenho específico para estas funções e de uma actualização nas remunerações.