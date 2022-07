4 Abençoados ecrãs

Ana,

Já não posso com as queixas contra os “ecrãs”. Sejam psis encartados ou meros aprendizes de feiticeiros, não se calam com a profecia de que os telemóveis estão a transformar os miúdos em monstros.

Depois de uns dias com netos divertidos e bem-dispostos, rápidos nas respostas e cheios de sentido de humor, pergunto-me se não andam todos a colocar o foco apenas nas coisas negativas. As crianças e os adolescentes têm problemas? Claro que sim. Não temos todos? Mas reduzi-los aos problemas é que é um disparate.

Eu cá fiquei muito grata aos ecrãs

Viram filmes, fizeram TikToks mega criativos, consultaram receitas para fazer bolos deliciosos e aprenderam a pintar melhor com aguarelas, graças a uns filmezinhos quaisquer do YouTube. E, evidentemente, também jogaram jogos para descontrair a cabeça e editaram fotografias para ficarem mais bonitos nas redes sociais, mas de caminho “profissionalizaram” as minhas e aquilo exige arte e criatividade que lhes vai servir para tudo na vida.

Querida Mãe,

Ámen! Eu que o diga: só estou aqui a responder à sua birra porque eles estão a ver um filme na sala. Estou segura de que há mesmo um problema de excesso de ecrãs, mas sinceramente parece-me que é tudo menos uma questão infanto-juvenil. Estamos todos hiperviciados no telefone. Sou a única que, à noite, e apesar de cheia de sono, continua a ver coisas inúteis, com dificuldade em largar o telefone? E que, quando finalmente o faz, no momento em que pousa a cabeça na almofada, pensa “Que ESTÚPIDA, porque é que não fiz isto mais cedo?”. A única que mal chega a uma fila, no supermercado ou na repartição de finanças, começa imediatamente à procura do telemóvel porque não consegue tolerar cinco minutos de aborrecimento?

Mãe, sejamos honestos e tentemos aprender a gerir isto em nós próprios, primeiro, porque nos fará bem e, segundo, porque um sermão não-hipócrita é capaz de ser mais eficaz!

