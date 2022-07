VW Amarok, uma nova geração focada no bem-estar

A pick-up Amarok, parceria Volkswagen/Ford, está maior e não se foca apenas no trabalho: há novidades no lazer, do som ao info-entretenimento.

A Volkswagen revelou a nova geração da pick-up Amarok que, mais do que uma ferramenta de trabalho, se destaca pelas capacidades de proporcionar momentos confortáveis de lazer, com sistema de som Harman Kardon, revestimentos em pele com costuras contraste ou bancos dianteiros com regulações eléctricas.

A tecnologia também assume um lugar de destaque: a instrumentação é exibida num ecrã digital de 8 ou 12 polegadas, ao passo que o sistema de info-entretenimento pode ser gerido a partir de um painel digital vertical de 10 ou 12’’.

Criada em parceria com a Ford, a Amarok está maior (mais quase 10cm de comprimento total e mais 17,3cm na distância entre eixos) e virá a estar disponível nas configurações de cabines single e dupla, contando com as credenciais de todo-o-terreno que são esperadas para um veículo deste tipo, contando com tracção integral 4Motion: a passagem em vau é de 80 cm, com um ângulo de ataque de 29º e de saída de 21º, apresentando-se com uma capacidade de carga de até 1160 quilos (e, para facilitar a utilização da caixa de carga, é possível equipar a pick-up com um enrolador eléctrico para a cobertura em lona.

Nas mecânicas, e ainda sem se saber o que virá para Portugal, estão previstos o motor 2.0 TDI, que se apresenta em três declinações de potência, dos 150 aos 204cv, o V6 de três litros TDI com 241cv e um 2.3 turbo a gasolina a debitar 302cv. A motorização Diesel de 150cv pode ser acoplada a uma caixa automática de oito relações; as restantes são propostas com uma automática de dez velocidades.