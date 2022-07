Medina promete eliminação de benefícios fiscais “que não se mostrem adequados”

O ministro das Finanças, Fernando Medina, reconheceu esta quinta-feira, no Parlamento, que os elevados níveis de inflação têm “um impacto” muito forte nas empresas e nas famílias, particularmente nas mais vulneráveis.

Numa audição conjunta da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Orçamento e Finanças, o ministro da tutela foi questionado pelo deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco sobre o tema, garantido que o Governo irá fazer “uma avaliação muito sistemática” e “a eliminação de benefícios fiscais que não se mostrem adequados e proporcionais ao seu objectivo é algo que iremos fazer”.

“Já temos vindo a fazer. Vamos prosseguir esse trabalho, bem como outras medidas que têm a ver com uma racionalização e adaptação da nossa estrutura fiscal”, disse.

“Há áreas da nossa tributação, que resultaram de necessidades do país, em determinadas circunstâncias”.

Como exemplo apontou o caso da derrama, considerando que “deve ser vista quando o país atingir um nível adequado de dívida pública, que foi precisamente esse nível que justificou a sua introdução”.

"Finanças públicas devem ser um activo do país e não um problema"

As finanças públicas devem ser um activo do país e não um problema, afirmou, por outro lado, o ministro das Finanças, garantindo preferir ser criticado por não ir mais longe no défice do que correr o risco de não ter “contas certas”.

“As finanças públicas devem continuar a ser um activo do país e não um problema”, disse.

O governante defendeu a necessidade de “governar de forma prudente”, isto é, disse, “apoiar aquilo que podemos”, mas “nunca fazer aquilo que não temos a certeza de poder continuar amanhã”.

“Prefiro, naturalmente, receber a crítica de que não levei um défice mais longe do que aquele que legalmente posso levar, porque simplesmente me preocupo com o ano a seguir. O ano a seguir, sendo um ano com crescimento mais baixo do que teremos este ano […] não podemos estar numa situação de ser o Estado um problema, as finanças públicas um problema, não um activo do país como são hoje”, vincou.

Para Medina, “as contas certas são importantes em todas as conjunturas”.

“Só alguém com uma grande miopia não percebe que as contas certas na conjuntura de incerteza que estamos a viver são um activo absolutamente essencial para evitarmos problemas maiores, que um país sem contas certas poderia ter nesta altura”, acrescentou.

Níveis de inflação têm “impacto muito forte”

Ainda sobre a inflação, o ministro das Finanças, Fernando Medina, reconheceu que os seus elevados níveis têm “um impacto” muito forte nas empresas e nas famílias, particularmente nas mais vulneráveis, defendendo ser esta noção que tem dirigido a acção do Governo.

“[A inflação] é obviamente um elemento com impacto muito forte do ponto de vida das famílias, de vários segmentos de rendimento, em especial dos mais vulneráveis. É também naturalmente uma área com fortíssimo impacto no andamento da economia, na vida das empresas, na forma como a actividade económica se desenvolve”, disse hoje numa audição conjunta da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento.

Perante os deputados, Fernando Medina defendeu que “é precisamente na base desse reconhecimento que toda a acção do Governo tem sido dirigida”, garantindo, em resposta às questões colocadas várias vezes sobre o impacto no dia-a-dia, que “em circunstância alguma” desvalorizou o “impacto que a actual situação traz para as famílias”.

O governante recordou ainda as previsões da Comissão Europeia, divulgadas esta quinta-feira, que prevêem uma taxa de inflação para Portugal de 6,8% este ano, para salientar que ainda assim se situa abaixo dos 7,6% previstos para a zona euro.

“Relativamente à inflação, Portugal apresenta também uma inflação abaixo da zona euro, aliás, é um dos países com inflação mais baixa da zona euro, apesar do valor bastante acima do que estamos habituados”, vincou.