Carruagens da CP compradas a Espanha vão entrar ao serviço

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) autorizou esta quinta-feira, 14 de Julho, a entrada ao serviço das carruagens espanholas que a CP comprou à Renfe e que modernizou nas suas oficinas em Guifões.

O IMT diz que o pedido de autorização deu entrada em 15 de Março e que desde então “a CP realizou os testes necessários para a verificação dos aspectos relevantes para a segurança das carruagens, tendo entregado no passado dia 13 de Julho a documentação necessária para finalizar o processo de autorização”.

Este processo ficou concluído com a emissão de uma autorização tipo (válida para todas as carruagens da mesma série) e de uma autorização específica para as primeiras seis das nove carruagens que já estão modernizadas. Em breve deverá seguir-se a certificação de mais três, prevendo a CP colocar ao serviço três carruagens em cada dois meses.

As 50 carruagens espanholas foram compradas em Julho de 2020 por 1,5 milhões de euros, o que dá uma média de 30 mil euros por cada uma.

A modernização de cada uma custou, em média, 156 mil euros, ficando a transportadora pública com carruagens praticamente novas ao preço de 186 mil euros. Compradas a um fabricante custariam entre um e 1,5 milhões de euros, sem contar que seriam necessários vários anos para o concurso público e respectivo fabrico.

As carruagens em segunda mão foram “descascadas” e, nelas, remontados novos equipamentos como assentos, casas de banho, ar condicionado, sistema de informação ao cliente. Estão aptas a circular a 200 km/h, mas para já andarão mais devagar porque a CP vai introduzi-las na operação da linha do Minho, onde essas velocidades não existem. Vão substituir carruagens que precisam de ir para a revisão e outras que irão reforçar a linha do Norte. A médio prazo, as Arco integrarão também a frota dos Intercidades.