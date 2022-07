Como seremos em 2030?

O Portugal de hoje exige prudência, pragmatismo e transparência na aplicação de fundos comunitários, sejam eles oriundos do Portugal 2030, sejam eles provenientes do PRR – o que neste último caso não parece até agora ser o que está a acontecer.

É verdade que não precisamos de mais estradas e de parques de estacionamento como necessitamos de projectos e investimentos capazes de garantir um desenvolvimento mais sustentável até 2030. As recomendações estratégicas emanadas pela Comissão Europeia, e vertidas no acordo de parceria assinado esta quarta-feira com o Estado português, têm mais de pedagógico do que paternalista. A aplicação dos fundos comunitários não tem sido uma tarefa isenta de erros nos vários Estados-membros.