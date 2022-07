Sporting empata com Villarreal na estreia de Trincão

Novo ensaio, nova igualdade, com Pedro Gonçalves a marcar na primeira parte e os espanhóis a igualarem no último quarto de hora.

O Sporting repetiu, esta quinta-feira, no Estádio do Algarve, e mais um teste da pré-temporada, frente aos espanhóis do Villarreal, o resultado (1-1) da véspera.

Depois do empate do primeiro jogo, com o vice-campeão belga, Union Saint Gilloise, Rúben Amorim utilizou um “onze” mais próximo do que iniciará a campanha 2022-23 e que não integrou nenhum dos titulares do amigável da véspera.

O Villarreal, sétimo classificado da La Liga em 2021-22 e semifinalista da Liga dos Campeões, em que foi eliminado pelo Liverpool, exigia um “leão” de peso, capaz de aproximar-se do esboço desejado para a nova época.

O reforço Francisco Trincão, que na véspera marcou presença no Parchal, em Lagoa, estava “escalado” e pronto para ir a jogo.

A entrada do internacional português cedido pelo Barcelona era, aliás, o momento mais esperado da noite, cumprindo-se a estreia de verde e branco aos 66 minutos, por troca com Matheus Nunes.

Nessa altura já o Sporting vencia com um golo de Pedro Gonçalves (41'), numa iniciativa individual do melhor marcador de 2020-21, que conduziu a bola em busca do espaço necessário para colocar a bola no ângulo, de forma indefensável.

O Villarreal tinha entrado melhor e produzido um par de lances de perigo junto da baliza de Antonio Adán. Mas Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos acabaram por inverter a tendência inicial, mesmo que muitas vezes sem o discernimento necessário para conseguir a vantagem que só chegou já muito perto do intervalo.

1-0 ? 46' | ¡Comienza el segundo tiempo en Portugal! pic.twitter.com/6Xa2w4fmRl — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 14, 2022

Rúben Amorim adiou as primeiras substituições, na tentativa de dar mais minutos de competição para perceber os limites da equipa nesta fase. Mas a quebra era inevitável e o Villarreal não perdoaria, aproveitando o espaço nas costas de Hevertton Santos para desencantar um passe longo direitinho a Pedraza, que depois de sair da marcação encontrou Aléx Baena em boa posição na área para marcar e igualar o encontro (76').

Até final, Tabata ainda tentou contrariar a sorte leonina nestes primeiros ensaios. Mas o resultado estava feito e o Sporting somava novo empate, agora frente a um adversário com argumentos e valor que justificam o desfecho.