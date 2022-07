PHotoEspaña 2002: quatro exposições a não perder

As fotografias, já o sabemos, são sempre viagens ao passado. Nesta edição de aniversário do PHotoEspaña — são 25 edições —, há diferentes tipos de viagens para passados também diferentes. Alberto García-Alix viaja séculos através da pintura, mas com um pé em si (quase no presente); Horacio Fernández leva-nos até ao festim impresso dos anos 1960; a Casa Árabe mostra-nos como o Líbano não consegue sair do seu (trágico) passado; e Javier Campano dá-nos a mão para irmos com ele até à sua primeira década de fotografia (75/87). Boa viagem.