Julieta Monginho vence Grande Prémio de Romance e Novela da APE

A escritora Julieta Monginho venceu por unanimidade o Grande Prémio de Romance e Novela 2021 da Associação Portuguesa de Escritores (APE), pela obra Volta ao mundo em vinte dias e meio, foi esta quinta-feira anunciado. O júri justificou a escolha com “o modo exímio” como este romance “concebe e articula uma narrativa compósita, através da justa articulação de diferentes planos e registos de linguagem, mantendo grande coesão e dinâmica narrativa”. Esta é a segunda vez que Julieta Monginho conquista o Grande Prémio da APE, depois de ter sido distinguida pelo romance de 2008, A Terceira Mãe.

“Dos temas mais universais, como o amor e a morte, aos mais prementes e actuais, como a reformulação do conceito de família e suas implicações no universo da infância versus mundo dos adultos, o romance desenvolve uma trama original onde a articulação entre a literatura e a pintura, o mundo da pequena aldeia alentejana e o da grande cidade europeia (Amesterdão), o do grande museu e o da literatura oral e tradicional ultrapassa o tratamento mais comum, vindo a constituir um espaço textual onde as próprias figuras transpõem o estatuto de personagens”, refere a acta.

O júri considerou ainda que a obra de Julieta Monginho “imprime uma dimensão inovadora no actual panorama literário do romance português”, pelo “modo criativo como concebe e dá forma à narrativa”.

Volta ao mundo em vinte dias e meio foi escolhida de um conjunto de 57 livros admitidos a concurso, superando ainda a lista de cinco finalistas, anunciada em Junho, que também incluía Sinopse de Amor e Guerra, de Afonso Cruz, Maremoto, de Djaimilia Pereira de Almeida, Embora Eu Seja Um Velho Errante, de Mário Cláudio, e O Regresso de Júlia Mann a Paraty, de Teolinda Gersão.

O Grande Prémio de Romance e Novela/2020, da Associação Portuguesa de Escritores, instituído em 1982, conta com o apoio da Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, e tem um valor pecuniário de 15.000 euros.

A actual edição do prémio, cujo júri foi composto por José Manuel de Vasconcelos, Carlos Nogueira, Helena Carvalhão Buescu, Fernando Batista, Maria Etelvina Santos e Rita Marnoto, contou ainda com os apoios da Câmara Municipal de Grândola, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Instituto Camões.

No ano passado, Contra mim, de Valter Hugo Mãe, foi a vencedora.

Teolinda Gersão, Hélia Correia, H.G. Cancela, Paulo Varela Gomes, Alexandra Lucas Coelho, Gonçalo M. Tavares, Rui Cardoso Martins, Filomena Marona Beja, Francisco José Viegas, Vasco Graça Moura, Mafalda Ivo Cruz, Lídia Jorge, Maria Velho da Costa, Fernanda Botelho, Rui Nunes, Augusto Abelaira, Mário de Carvalho, Vergílio Ferreira, Helena Marques, José Saramago, Paulo Castilho, João de Melo, Vergílio Ferreira e David Mourão-Ferreira são outros autores com obras distinguidas com o Grande Prémio de Romance e Novela da APE.