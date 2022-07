Fotografia documental. O que ela andou para aqui chegar

São só dez minutos a pé de distância. Quem visitar as salas do último andar do Círculo de Bellas Artes e dois andares inteiros da Casa América, no centro de Madrid, encontrará uma constelação de estrelas que ajuda a contar parte da história da fotografia do século XX. Estão lá os principais nomes e alguns dos seus trabalhos mais emblemáticos; as séries pioneiras; ou as imagens mais disruptivas. Também não faltam outros nomes não tão globais assim (ou pelo menos não tão centrados no Hemisfério Norte). E há o inevitável toque espanhol, não estivesse o PHotoEspaña a comemorar 25 anos — nas Bellas Artes vemos quando Robert Frank viajou por Valência (1952) e quando Joel Meyerowitz percorreu a Andaluzia (1966/67); ou trabalhos de celebrados fotógrafos espanhóis, como Xavier Ribas e a dupla Bleda Y Rosa.