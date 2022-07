Candidaturas à direcção do Teatro Municipal do Porto abertas até 31 de Agosto

Novo titular do cargo, que inclui por inerência responsabilidades sobre o Festival DDD – Dias da Dança e o Campus Paulo Cunha e Silva partilhará as funções com Cristina Planas Leitão e deverá tomar posse do cargo em Janeiro do próximo ano.

A Câmara do Porto lançou na terça-feira o concurso público internacional para o lugar de co-director do Departamento de Artes Performativas da empresa municipal Ágora – Cultura e Desporto do Porto, que deverá iniciar funções em Janeiro de 2023. Numa nota divulgada na sua página oficial, a autarquia adianta que as candidaturas permanecerão abertas até ao dia 31 de Agosto.

A direcção do Departamento de Artes Performativas da Ágora compreende, por inerência, a direcção do Teatro Municipal do Porto (TMP), do Festival DDD – Dias Da Dança e do Campus Paulo Cunha e Silva.

De acordo com o ofício publicado pela Ágora, os candidatos devem ter experiência comprovada na direcção de um equipamento cultural e na organização de um evento de âmbito nacional, conhecimento das áreas das artes performativas (teatro, dança, performance e música), domínio de redes de criação e difusão nacionais e internacionais, competências comprovadas na gestão de equipamentos e equipas, habilitação académica superior e fluência em inglês.

A Ágora esclarece que será estabelecido um contrato em regime de comissão de serviço por um período de 42 meses (três anos e meio), que poderá ser renovado. A remuneração base mensal é de 3227,82 euros, a que acresce um complemento remuneratório por isenção de horário no valor de 645,56 euros.

As candidaturas serão analisadas por um júri constituído pela administradora executiva da Ágora, Ester Gomes da Silva, pela presidente do Conselho de Administração da EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, Joana Gomes Cardoso, pelo director artístico do Tanz im August (Alemanha), Ricardo Carmona, pela directora do Centro de Cultura Contemporânea Conde Duque (Espanha), Natalia Álvarez Simó, e pelo coordenador artístico do Departamento de Artes Performativas da Ágora, Francisco Malheiro.

Até 30 de Setembro o júri terá de chegar a uma shortlist de candidatos. A deliberação final e a comunicação dos resultados ao candidato seleccionado deverá ocorrer até 30 de Outubro.

Com a saída de Tiago Guedes, a coreógrafa, intérprete e professora Cristina Planas Leitão assumiu a 1 de Julho a direcção interina do Departamento de Artes Performativas do TMP, no qual desempenhava até então funções de assistente de programação.

Em articulação com Cristina Planas Leitão, ao futuro co-diretor competirá definir, coordenar e executar a estratégia de programação artística do Departamento de Artes Performativas.

Tiago Guedes, que estava à frente do TMP desde 2014, sucede a Dominique Hervieu como director de La Maison de la Danse de Lyon e como co-director da Biennale de La Danse da mesma cidade.

Durante o seu mandato à frente do TMP, Tiago Guedes fundou o DDD, em 2016, e o Centro de Residências e Criação Artística Campus Paulo Cunha e Silva, que inaugurou em Junho de 2021.