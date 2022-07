Quinta, na TV: coelhos, futebol e a música que exige Respect

CINEMA

Respect

TVCine Top, 17h40

Escrito por Tracey Scott Wilson e realizado pelo estreante Liesl Tommy, um biopic sobre Aretha Franklin — compositora, pianista, dona de uma voz que definiu a soul e símbolo da luta afro-americana pelos direitos civis e da emancipação feminina. Na sua pele surge Jennifer Hudson, escolhida pela própria Aretha ainda antes da sua morte em 2018, acompanhada de Forest Whitaker, Marlon Wayans, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Heather Headley, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige.

Esquecido

AXN, 2h56

Ficção científica em ambiente pós-apocalíptico, com realização de Joseph Kosinski. Tom Cruise veste o uniforme de Jack Harper, reparador de drones em 2073. Durante uma missão vital para a sobrevivência da Humanidade, encontra uma jovem (Olga Kurylenko) que sente reconhecer do passado, bem como o líder de um grupo de resistentes (Morgan Freeman). Seguem-se eventos que vão fazê-lo questionar tudo o que sabe de si próprio, da guerra e do que levou o planeta à ruína.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h15

A subida da inflação e das taxas de juro, assim como a resposta dos governos e bancos centrais para evitar uma recessão, serão as questões em cima da mesa nesta grande entrevista de Vítor Gonçalves ao professor de economia e fundador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã.

DESPORTO

Desafios Betano: Sporting x Villarreal

TVI, 20h55

Para inaugurar em beleza a época futebolística, a turma de Alvalade recebe em casa os espanhóis do Villarreal, num embate amigável que promete testar ambas as equipas. Os leões de Rúben Amorim preparam outra época de disputa acesa do título nacional, com novos elementos no plantel que carecem de integração, e o jogo desta noite contra o grupo de Unay Emery é a sua primeira prova. Será apenas o terceiro confronto destas duas equipas ibéricas de topo, com o Sporting a procurar a sua primeira vitória.

DOCUMENTÁRIOS

Il Sogno Mio d´Amore

RTP2, 12h53

Tempos houve em que, no Bairro Alto, em Lisboa, uma sublime cacofonia emanava de um convento setecentista. Era a Escola de Música do Conservatório Nacional, que os realizadores Nathalie Mansoux e Miguel Moraes Cabral captaram em documentário, na busca da essência da linguagem musical que ali era trocada entre alunos e professores, antes das grandes obras de renovação.

Alhambra: Fortaleza Mediterrânea

RTP2, 20h37

No coração da Andaluzia, bem fundo no Sul de Espanha, esconde-se um tesouro extraordinário: a fortaleza de Alhambra, uma cidade palaciana única no mundo. Um complexo fortificado construído por uma dinastia árabe há mais de 800 anos, que esconde um interior de ornado requinte mourisco – uma dicotomia milagrosa da arquitectura islâmica que o documentário de Thierry Fessard e Yohann Thiriet revela na sua deslumbrante complexidade.

SÉRIES

Em Chamas

RTP2, 23h33

Nesta minissérie britânica de dois episódios, executivos de petrolíferas, activistas ambientais e políticos são agentes da batalha entre o enriquecimento individual e a responsabilidade ecológica. Amor, compromisso e lealdade são postos à prova num thriller de actualidade assustadora, com Bradley Whitford e Neve Campbell, onde se joga o próprio destino da civilização.

INFANTIL

Peter Rabbit: Coelho à Solta (V. Orig.)

TVCine Top, 20h00

Continuação da história iniciada em 2018, também realizada por Will Gluck, que une live-action e animação 3D na adaptação ao cinema da famosa personagem criada por Beatrix Potter. Depois de Bea oficializar a sua relação com Thomas e com a publicação do livro onde relata as aventuras dos coelhos, parece que todos olham Peter de lado. Consumido por um enorme sentimento de abandono, este coelho muito doméstico aproveita uma viagem dos seus tutores para fugir de casa.