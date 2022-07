Chamas em Palmela ameaçam habitações e avançam para o Parque Natural da Arrábida

Um incêndio de grandes dimensões que deflagrou esta quarta-feira, por volta das 12h, numa zona florestal junto ao castelo de Palmela, ameaçava esta tarde a vila, obrigando à evacuação de vários edifícios já na zona urbana. Um dos espaços evacuados foi o Centro Social de Palmela, uma instituição particular de solidariedade social que inclui uma creche, tendo as crianças sido levadas para a biblioteca municipal, soube o PÚBLICO. Também a Pousada de Palmela, no castelo, foi evacuada.

Foto Chamas junto à estação rodoviária de Palmela Foto cedida ao PÚBLICO

O fogo, que terá deflagrado a sul do castelo, na direcção de Setúbal, avançou entretanto para noroeste. Trata-se de uma zona de terreno muito acidentado, o que dificulta o combate às chamas.

Foto Chamas à porta da vila de Palmela, numa fase ainda inicial do incêndio desta quarta-feira Foto cedida ao PÚBLICO

Vídeos e fotografias cedidas ao PÚBLICO por moradores da zona mostram as chamas muito próximas de habitações na Rua Afonso de Albuquerque, no seguimento da Estrada da Cobra, bem como da estação rodoviária às portas da vila de Palmela.

Gera também preocupação a situação na zona do Vale dos Barris, onde existem várias habitações dispersas e está alojada a companhia de teatro O Bando. Dali, uma frente de incêndio segue para o Parque Natural da Arrábida e para a freguesia de Quinta do Anjo.

Cerca das 15h30, e segundo informação da Autoridade Nacional de Protecção Civil, o combate às chamas envolvia mais de 300 operacionais, 74 viaturas e duas aeronaves. Este é um entre vários incêndios que, a esta hora, preocupam bombeiros de Norte a Sul do país.

O distrito de Setúbal enfrenta neste momento temperaturas máximas superiores a 40ºC graus e encontra-se sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e Atmosfera.