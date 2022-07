Miranda Sarmento eleito líder parlamentar do PSD com 59,74%. Rio não votou

A lista candidata à direcção da bancada parlamentar, liderada por Joaquim Miranda Sarmento, foi eleita por 59,74% dos votos, o que corresponde a 46 votos, 20 brancos e 10 nulos num universo de 76 votantes. O ex-líder e ainda deputado, Rui Rio, não votou, tendo sido a única abstenção.

O resultado espelha alguma reserva a Miranda Sarmento já que houve 30 deputados que não expressaram apoio no momento de colocar a cruz no boletim. Após a eleição, o novo líder parlamentar tentou desvalorizar essa questão, rejeitando comparações com resultados anteriores. “Preocupa-me sempre a avaliação que os meus pares fazem à saída e não à entrada”, afirmou aos jornalistas, rejeitando sentir-se “fragilizado” com o resultado da eleição.

A direcção anterior, liderada por Paulo Mota Pinto, foi eleita em Abril passado com 92% dos votos: Do total de 77 deputados (dois estavam ausentes por motivos políticos e pessoais), registaram-se 71 votos a favor, dois brancos e dois nulos.

Joaquim Miranda Sarmento, que presidiu ao conselho estratégico nacional na liderança de Rui Rio, indicou 10 vice-presidentes, mantendo quatro da direcção anterior, e assumiu pretender incluir mais dois – Alexandre Poço e Luís Gomes – o que implicará uma alteração ao regimento.

Na direcção agora eleita, mantêm-se como vice-presidentes Ricardo Baptista Leite, Paula Cardoso, Paulo Rios de Oliveira e Catarina Rocha Ferreira, e juntam-se João Moura, líder da distrital de Santarém, Joaquim Pinto Moreira, ex-presidente da Câmara de Espinho, Andreia Neto, ex-deputada, Hugo Oliveira, líder da distrital de Leiria, Hugo Carneiro (ex-secretário na anterior direcção da bancada) e Clara Marques Mendes (que foi da direcção de Adão Silva). À excepção de Hugo Carneiro, Ricardo Baptista Leite e Catarina Rocha Ferreira, a nova direcção foi reforçada com apoiantes de Luís Montenegro.

O próprio Joaquim Miranda Sarmento foi o coordenador da moção de estratégia da candidatura à liderança de Luís Montenegro.

De fora da direcção da bancada e de qualquer responsabilidade na coordenação de comissões ficaram André Coelho Lima, ex-vice-presidente da bancada e do partido, Carlos Eduardo Reis, que foi director de campanha de Jorge Moreira da Silva, e Fátima Ramos, que foi vice-presidente da bancada de Paulo Mota Pinto.

Com 43 anos, Joaquim Miranda Sarmento foi eleito deputado pela primeira vez em Janeiro deste ano. É doutorado em Finanças e professor no ISEG.