Comissão de Transparência adia voto sobre eventual violação de exclusividade de Mortágua

Em causa está a participação da deputada Mariana Mortágua num programa da SIC Notícias , entre 2015 e 2019, embora o entendimento do Parlamento que determina que a colaboração remunerada em programas televisivos é incompatível com o regime de exclusividade dos deputados date de 2020.

Um novo parecer da comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, sobre o eventual incumprimento do regime de exclusividade dos deputados por Mariana Mortágua, elaborado pelo PSD, considera que a deputada do Bloco de Esquerda (BE) deve devolver retroactivamente o dinheiro que recebeu pela sua participação no programa de comentário da SIC Notícias, “Linhas Vermelhas”, entre 2015 e 2019. A votação estava prevista para esta quarta-feira, mas foi adiada, sem recalendarização, sabe o PÚBLICO.