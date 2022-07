De Gaia a São Paulo, obras portuguesas e brasileiras destacadas no Festival Mundial de Arquitectura

Seis ateliers de Portugal e do Brasil foram nomeados entre os finalistas dos prémios do World Architecture Festival que serão entregues num evento em Lisboa, a realizar-se entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro.

Seis ateliers de arquitectura de Portugal e do Brasil foram nomeados entre os finalistas do prémio do Festival Internacional de Arquitectura, que irá regressar a Lisboa, como um evento presencial, no final de Novembro.

Segundo um comunicado divulgado pela organização do Festival Mundial de Arquitectura (WAF - World Architecture Festival), a nova sede da seguradora Ageas Portugal, desenhada pelo atelier Martinhal Group para o Parque das Nações, em Lisboa, foi seleccionada na categoria de edifício de escritórios.

Na mesma categoria, foi escolhido o projecto de escritórios Porto Office Park, apresentado pelo atelier, em Lisboa, da multinacional Broadway Malyan, disse a organização esta terça-feira dia 12.

Parque das Nações, em Lisboa, edifício sede Ageas Seguros desenhado pelo Martinhal Group, selecionado na categoria de edifícios para escritórios. WAF Porto Office Park, da autoria do atelier Broadway Malyan, selecionado na categoria de edifícios para escritórios. WAF Fotogaleria WAF

O WAF nomeou uma vivenda familiar na aldeia de São Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia, desenhada pelo atelier Ventura + Partners, na categoria de habitação.

Na mesma categoria, a organização seleccionou uma vivenda num condomínio de luxo em Porto Feliz, no estado de São Paulo, apresentado pelo atelier brasileiro Studio Guilherme Torres.

O Sastudio, fundado no Porto por Tiago Sá, teve dois projectos escolhidos na categoria de projectos futuros, ambos na Islândia: um parque comunitário, em Leiðarhöfði, e um jardim-de-infância, em Gardabaer.

Casa Flores, em Vila Nova de Gaia, da Ventura and Partners – Architects, selecionada na categoria de habitação. ATX photographer / VENTURA AND PARTNERS architects Jatobá House, uma vivenda num condomínio de luxo em Porto Feliz, no estado de São Paulo, apresentada pelo atelier brasileiro Studio Guilherme Torres e selecionada na categoria de habitação. WAF Parque comunitário, em Leiðarhöfði, na Islândia, selecionado na categoria de projetos futuros, da autoria do Sastudio, fundado no Porto por Tiago Sá. WAF Jardim de infância, em Gardabaer, na Islândia, selecionado na categoria de projetos futuros, da autoria do Sastudio, fundado no Porto por Tiago Sá. WAF Fotogaleria ATX photographer / VENTURA AND PARTNERS architects

Na mesma categoria, foi nomeado um projecto para o complexo do Hospital Universitário da Corunha, em Espanha, apresentado pelo atelier ARC, de Pombal, e um projecto para um hotel vinhateiro nas encostas do Rio Douro, desenhado pelo atelier MJARC.

OWAF seleccionou, para a categoria de hotéis e lazer, um projecto para o Alice Hawthorn, o último pub na aldeia medieval de Nun Monkton, em Inglaterra, apresentado pelo atelier londrino De Matos Ryan, co-liderado pelo português José Esteves de Matos.

No Brasil, o projecto do novo Centro de Ensino e Pesquisa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo, desenhado pelo atelier norte-americano Safdie Architects, foi escolhido na categoria de educação superior e investigação.

O complexo do Hospital Universitário da Corunha, em Espanha, apresentado pelo atelier ARC, de Pombal, nomeado para a categoria de projetos futuros. WAF Projecto para um hotel vinhateiro nas encostas do Rio Douro, desenhado pelo atelier MJARC, nomeado para a categoria de projetos futuros. WAF Alice Hawthorn, nomeado para a categoria de hotéis e lazer, um projecto para o último “pub” na aldeia medieval de Nun Monkton, em Inglaterra, apresentado pelo atelier londrino De Matos Ryan, coliderado pelo português José Esteves de Matos. Hufton & Crow / WAF No Brasil, o projecto do novo Centro de Ensino e Pesquisa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo, desenhado pelo atelier norte-americano Safdie Architects, foi escolhido na categoria de educação superior e investigação. Pedro Kok, Timothy Hursley / WAF Fotogaleria WAF

A edição de 2021 do WAF, considerado o maior evento arquitectónico internacional anual, estava inicialmente programada para Lisboa, mas acabou por ser um evento digital, devido à pandemia de covid-19.

O projecto de um hotel e adega de Tabuaço, do atelier Sérgio Rebelo, venceu então o prémio do WAF na categoria de projectos de lazer, tornando-se candidato a “edifício do ano”. De acordo com o sítio da Internet do WAF, o festival irá regressar a Lisboa, como um evento presencial, de 30 de Novembro a 02 de Dezembro de 2022.