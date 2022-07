Oposição do Sri Lanka começa a debater sucessão, mas risco de anarquia ainda é real

Revolta contra os dirigentes no poder uniu um país multiétnico e multirreligioso a braços com uma dramática crise económica, a mais grave desde a independência. Primeiro-ministro ordena aos militares que façam “o que for preciso para restaurar a ordem”.

Quem governa o Sri Lanka foi a pergunta do dia no país que acordou para descobrir que o Presidente, Gotabaya Rajapaksa fugira a bordo de um avião militar. Dizendo agir enquanto chefe de Estado interino (por indicação do próprio Rajapaksa), o primeiro-ministro declarou o estado de emergência na Província Ocidental (a mais populosa, que inclui a capital comercial, Colombo) e ordenou aos militares que fizessem “o que for preciso para restaurar a ordem”.