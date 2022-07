114 municípios já passaram competências para as freguesias

Governo vai reunir-se com a ANAFRE para acertar a possibilidade de as juntas passarem a poder concorrer a fundos comunitários.

Quatro anos depois de ter sido publicado o diploma que prevê a transferência de competências dos municípios para as freguesias, houve já 114 câmaras a delegarem novas funções nos órgãos de maior proximidade do poder local. Os números são avançados pelo Ministério da Coesão Territorial (MCT) ao PÚBLICO no dia em que foi assinado mais um acordo de transferência, entre o município de Gondomar e as suas freguesias.