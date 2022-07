Seca coloca pressão sobre o abastecimento eléctrico no Inverno

Não há sinal de chuva no horizonte, mas há nuvens a pairar sobre o sistema eléctrico nacional neste ano em que as barragens têm pouca água e em que há receios de que os últimos meses do ano voltem a ser pouco chuvosos, à semelhança do que aconteceu em 2021, em que Novembro e Dezembro foram os mais secos em 90 anos.