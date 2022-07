Governo disponível para aplicar aumentos dos técnicos superiores em 2022

Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado saiu hoje da reunião com o Governo com a esperança de que o Conselho de Ministros de amanhã dará luz verde à valorização do salário de entrada com efeitos desde Janeiro.

O Governo não fecha a porta a que a alteração do salário de entrada na carreira técnica superior possa ter efeitos retroactivos a Janeiro de 2022 e, de acordo com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), remeteu a decisão final para o Conselho de Ministros desta quinta-feira.

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, reuniu-se ao longo de toda a manhã desta quarta-feira com as principais estruturas sindicais para encerrar as negociações em torno da valorização salarial das carreiras de assistente técnico e de técnico superior e dos doutorados, assim como o novo regime dos concursos.

A proposta inicial do Governo previa um aumento de 47 euros no salário de entrada na carreira de assistente técnico (passando para 757,01 euros brutos), com efeitos desde Janeiro de 2022. Em cima da mesa está também a alteração do salário de entrada na carreira técnica superior dos licenciados, que passam a receber mais 52 euros, e dos doutorados, que passam a ganhar mais 400 euros. Esta medida, contudo, só terá aplicação em 2023.

Os sindicatos rejeitaram a proposta e pediram negociação suplementar, numa tentativa de pressionar o Governo a aplicar a medida desde o início de 2022.

À saída da reunião desta quarta-feira, Helena Rodrigues, presidente do STE, garantiu que o assunto “não ficou fechado”.

“Quanto à alteração da posição do nível remuneratório da carreira de técnico superior a partir de Janeiro de 2022, não houve uma recusa, a solução sairá do Conselho de Ministros desta semana. Chamamos a atenção do primeiro-ministro quanto à necessidade de valorização da carreira técnica superior”, afirmou ao PÚBLICO.

Segundo a presidente do STE, a abertura do Governo aplicar os aumentos de forma retroactiva diz respeito apenas ao salário de entrada na carreira, deixando de fora os doutorados. “Esses, provavelmente, só em 2023 terão a valorização prevista”, indicou Helena Rodrigues.

O STE apresentou ainda uma proposta para aumentar em 50 euros os trabalhadores que já estão na carreira há vários anos “para que não tenham um sentimento de injustiça” face aos outros trabalhadores.

A dirigente sindical acrescentou que o Governo aceitou algumas das propostas relacionadas com o recrutamento centralizado de trabalhadores. A mais importante é o peso da entrevista de selecção – que passa a ser feita pelos serviços – e que passa de 30% para 25%.