Atrasos no PRR atiram segundo pedido de pagamento para Setembro

Portugal só vai pedir em Setembro o segundo desembolso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), porque se atrasou no cumprimento de alguns marcos e metas do primeiro semestre. Bruxelas pode demorar quatro meses a tratar do pedido, o que significa que o cheque a que o país tem direito, no valor de 1820 milhões de euros, pode chegar apenas no início de 2023 – a não ser que o prazo de análise seja encurtado, o que até agora só aconteceu uma vez, com Espanha.