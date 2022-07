Entidade que gere o PRR terá quadro de pessoal completo até ao fim do mês

Eduardo Pinheiro foi a escolha de António Costa para uma candidatura do PS à Câmara do Porto, mas o próprio acabou por desistir. Foi secretário de Estado da Mobilidade no executivo anterior e agora tutela parte dos fundos comunitários, os que estão ligados ao PRR, como secretário de Estado do Planeamento. No primeiro aniversário da aprovação do PRR pelo Ecofin, Pinheiro diz que “o grande desafio deste segundo ano é passar, em grande força, para o investimento junto dos beneficiários finais”.