Titulo mundial de GC32 decidido em Lagos

De quinta-feira a domingo, a cidade algarvia recebe o Campeonato do Mundo dos catamarãs com foils de 32 pés.

Três semanas depois de ser palco da GC32 Lagos Cup, a segunda etapa do do GC32 Racing Tour, a baía de Lagos volta a receber os catamarãs com foils de 32 pés, com um atractivo extra: a atribuição do título mundial da classe acontecerá no próximo domingo na cidade algarvia.

A partir de quinta-feira - nesta quarta-feira realizam-se treinos -, dez equipas, que terão nas suas tripulações velejadores com vitórias na America’s Cup e no Sail GP, vão competir num dos locais de eleição a nível mundial para a prática de modalidade e, após vencer no final de Junho no Algarve, o GC32 da Alinghi Red Bull Racing de Arnaud Psarofaghis surge como principal candidato ao triunfo.

Com boas recordações de Portugal - “Adoramos Lagos – navegamos aqui quatro vezes e vencemos quatro vezes” -, Psarofaghis admite que a sua equipa está em “boa posição” para conquistar o Mundial, mas adverte que “é sempre mais difícil regressar a um local pela segunda vez”.

“Entende-se mais o vento e todos velejam melhor. Acho que a frota está a melhorar a cada dia. Na verdade, agora é a frota GC32 mais competitiva que já tivemos. Para o Mundial será muito interessante ver como vai se desenrolar”, analisa o consagrado velejador suíço.

Na pole position para desafiar o favoritismo da Alinghi Red Bull Racing, que tem na sua estrutura os portugueses João Cabeçadas e Pedro das Neves, está a equipa dinamarquesa Team Rockwool Racing, que também tem mãos portuguesas no aperfeiçoamento dos seus catamarâs: Renato Conde e Diogo Freitas fazem parte da equipa de terra.

Nicolai Sehested, líder da Team Rockwool Racing, considera que “se houver ventos fracos, eles [Alinghi Red Bull Racing] serão muito difíceis de vencer”, esperando, por isso, “uma boa brisa”, o que dará aos dinamarqueses “uma boa oportunidade”.

Para além da Alinghi Red Bull Racing e da Team Rockwool Racing, em Lagos vão estar a equipa norte-americana Argo, os suíços Black Star Sailing Team e Team Tilt, os australianos .film AUS Racing, os franceses K-Challenge Team France e Zoulou, os canadianos Team Canada e a Team Canada, equipa polaca.