Sporting e Trincão também apostam no “Programa Regressar”

A adaptação de um jogador jovem a uma equipa nova num país diferente não é uma ciência exacta. Veja-se o exemplo de Cristiano Ronaldo, emigrante com 18 anos e, duas décadas depois, ainda não voltou. No mesmo Verão em que CR7 foi para o Manchester United, um outro jovem craque do Sporting chamado Ricardo Quaresma foi aposta do Barcelona para o ataque, mas, 363 dias depois, o “Mustang”, como lhe chamava Laszlo Boloni, regressava ao futebol português pela porta do FC Porto para recuperar o protagonismo que nunca teve na única época que esteve em Camp Nou – e bem sabemos como é que correu. E o mesmo se pode dizer de Simão Sabrosa, que nunca foi o “novo Figo” no Barcelona, mas que se reencontrou com o futebol quando regressou a Portugal, para o Benfica.