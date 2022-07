Sporting empata com vice-campeão belga

Ainda não houve Francisco Trincão, oficializado poucas horas antes, mas o ex-Barcelona já assistiu ao vivo ao empate (1-1) do Sporting com o Union Saint Giloise no primeiro jogo de preparação realizado no Algarve, onde os “leões” estão a cumprir um estágio. Não tendo sido o primeiro jogo de pré-época (o Sporting já realizara cinco encontros em Alcochete), este foi o primeiro jogo aberto, não ao público, mas à transmissão televisiva, e já deu para ver algumas das caras novas em acção. E nesta quinta-feira, em Loulé, dará para ver mais um pouco do Sporting versão 2022-23, em Loulé, frente ao Villarreal (21h, TVI).

Frente ao vice-campeão belga, Rúben Amorim escolheu uma equipa feita em partes iguais de reforços, jovens da formação e jogadores que transitam da última época. Coates capitaneou este “onze” que tinha os reforços Israel na baliza, Morita no meio-campo e o jovem ganês Issahaku numa das alas, mais quatro jovens da formação e os já estabelecidos Neto, Porro e Edwards.

Foi um jogo normal de pré-época em que deu para ver que ainda há muita coisa para fazer (até porque este está bem longe de ser o provável “onze” do Sporting durante a época), mas já houve gente a mostrar serviço, como Morita, que conduziu bem o jogo “leonino” a partir do meio-campo – com boa companhia de um dos miúdos, Mateus Fernandes, um dos melhores em campo. Ou Issahaku, já um internacional A pelo Gana, que mostrou muita disponibilidade para o jogo. Edwards também mexeu, a espaços, com o ataque e Porro foi o habitual dínamo a fazer todo o flanco direito. Israel, o jovem guardião uruguaio, também se mostrou atento.

Após 15 minutos bastante mornos, Edwards esteve bem perto do primeiro golo, num remate que bateu num defesa da equipa belga e bateu vagarosamente no poste. Logo a seguir, foi o britânico a sofrer o penálti que iria dar o primeiro golo do jogo. A jogada começa em Morita, que coloca a bola em Edwards, sofrendo depois uma falta muito dura (que merecia vermelho) de Ross Sykes. Na conversão do castigo, aos 19’, Porro fez o 1-0.

O Sporting foi criando algumas situações interessantes no ataque, mantendo-se sólido na defesa, apenas permitindo uma conversão em fora de jogo do alemão Dennis Eckert aos 39’.

Amorim manteve o mesmo “onze” para o início da segunda parte, ao contrário dos belgas, que fizeram várias alterações ao intervalo. E, pouco depois, aos 50’, conseguiram nivelar o resultado. Após um canto mal resolvido pela defesa “leonina”, Ross Sykes arrancou um remate de fora da área que não deu qualquer hipótese ao uruguaio Israel.

O jogo foi perdendo interesse à medida que os treinadores iam mexendo na equipa e, tirando uma boa intervenção de André Paulo aos 80’, a reflectir algum ascendente dos belgas na segunda parte, pouco aconteceu.

Sporting jogou de início com: Franco Israel, Luís Neto, Sebastian Coates, Flávio Nazinho, Pedro Porro, Fatawu Issahaku, Morita, Mateus Fernandes, Marcus Edwards, Luís Gomes e Youssef Chermitti.

Jogaram ainda: André Paulo, Rochinha, Diogo Travassos, Renato Veiga e Dário Essugo.