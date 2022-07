Presidente do V. Guimarães acusa Pepa de estar desalinhado

O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, justificou esta quarta-feira a saída de Pepa com o desalinhamento do treinador face ao projecto desportivo, criticando algumas declarações do técnico em que fez transparecer um plantel mais frágil.

Depois da nota oficial da véspera, a informar o afastamento do técnico e respectivos adjuntos do comando do plantel principal, o líder vitoriano frisou que o “desalinhamento” entre as ideias da administração da SAD e os interesses de Pepa, direccionados para o “rendimento desportivo” e não para o “futuro do clube”, aumentou até a “linha ser ultrapassada” numa reunião entre as partes.

“O treinador excedeu determinados limites que, pessoalmente e como presidente do Vitória, nunca admitiria. O emblema está acima de qualquer situação. A partir do momento em que a linha é ultrapassada, cabe à administração agir”, disse o líder, em conferência de imprensa.

Para António Miguel Cardoso, o distanciamento entre a direcção eleita a 5 de Março e a equipa técnica que liderava a equipa desde Maio de 2021 acentuou-se com o início da época 2022/23, fruto das declarações prestadas pelo treinador à imprensa, em que terá desvalorizado o plantel.

“Havia um manifesto discurso para fora de que a equipa estava mais fraca do que no ano passado e que tinha de haver entradas, independentemente das saídas. Isso não motiva os jogadores”, vincou.

Ainda que o grupo de trabalho possa ser “mais barato” face a temporadas anteriores, o presidente dos vimaranenses exige “rendimento, resultados desportivos” e “um balneário motivado e cheio de confiança”, algo que crê ser possível com Moreno Teixeira, treinador recrutado à equipa B.

“É uma pessoa consciente do projecto do Vitória. Se, no momento certo, tiver de lançar um jovem, vai dar-lhe confiança”, vincou.

António Miguel Cardoso mostrou-se “mais seguro” quanto a um desfecho positivo na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, com os húngaros do Puskas Académia, a realizar-se a 21 e 28 de Julho.

Sobre a reacção dos adeptos, o dirigente realçou que é “normal e pacífico” haver discordâncias e que tem de afirmar o V. Guimarães como “instituição soberana”, capaz de ser “cada vez maior”.

Por seu lado, Moreno afirmou-se “preparado” para liderar a equipa, reconhecendo que “não contava” assumir o cargo desta forma. Depois de ter conduzido o Vitória B à fase final da série norte da Liga 3, o técnico de 40 anos preparava-se para dar sequência ao projecto. Com a saída de Pepa, surgiu a promoção.

“Não estava à espera do convite desta forma. Que me sinto preparado para assumir a equipa principal, não tenho dúvidas. Temos a noção do que é estar à frente de uma equipa como o Vitória. Vamos cometer erros, mas com a ajuda e a compreensão de todos, vamos ter sucesso”, realçou.

A oito dias do arranque das competições oficiais, com a recepção ao Puskas Académia (Hungria), para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, o técnico mostrou-se convencido de que o grupo “vai dar uma resposta” positiva.

Moreno recusou falar sobre “lacunas” do plantel, focando-se na “dinâmica de rigor e disciplina” que pretende criar. “Os jovens têm sempre as portas abertas. Há espaço neste grupo para jovens com talento”.