Vinhos, petiscos e doçaria regional junto ao rio Gilão

No evento “Tavira, os Dias do Vinho”, de 15 a 17 de Julho, 40 produtores, representando quase todas as regiões do país, darão a conhecer os seus vinhos no Jardim do Coreto.

O evento “Tavira, os Dias do Vinho” vai decorrer no fim-de-semana de 15, 16 e 17 de Julho e é organizado pela Associação Cegos por Provas, em parceria com a Rota dos Vinhos do Algarve e em colaboração com a Câmara Municipal de Tavira.

Ocupando parte da Rua do Cais, do Jardim do Coreto e do Mercado da Ribeira, tudo junto à Ponte Antiga sobre o rio Gilão, estarão presentes 40 produtores, representando quase todas as regiões do país, incluindo naturalmente o Algarve, com os produtores Marchalégua, Quinta do Canhoto e Quinta dos Vales and The Winemaker Experience. Haverá também bancas com petiscos e doçaria regionais.

O evento começará todos os dias às 18h e encerrará às 24h (excepto dia 17, em que terminará às 23h) e a entrada custa 8 euros, com oferta de um copo de prova Schott Zwiesel.

“Todos os vinhos brancos, rosés, tintos, espumantes e fortificados em prova poderão ser adquiridos, dado que a venda é permitida, podendo os visitantes continuar em casa a brindar ao Verão, às férias e ao que mais lhes aprouver”, refere a organização na página do evento no Facebook.

Esta é a terceira edição de um certame interrompido pela pandemia e acontece “no âmbito do programa cultural “Verão em Tavira"”, explicam os organizadores. “Tavira receber-nos-á no Jardim do Coreto pela terceira vez, plena de vontade de brindar o retorno às festas após o tão famoso quanto infeliz interregno; e convida-nos a todos para um magnífico evento, repleto de animação vínica e gastronómica, que tornará esses finais de dia verdadeiramente inesquecíveis”, prometem os Cegos por Provas, “12 enófilos dedicados, espalhados um pouco por todo o país”, que organizam eventos na área da gastronomia e vinhos.