Vinhos, gastronomia e jazz no Guarda Wine Fest

Vem aí a primeira edição do Guarda Wine Fest, evento promovido pelo Município da Guarda e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), com o objectivo de “valorizar o território”. Decorrerá entre 15 e 17 de Julho, na Alameda de Santo André, na Guarda, e o programa alia os vinhos à gastronomia e ao jazz.

Em prova, estarão vinhos de “dezenas de produtores” da Beira Interior, mas também das regiões do Dão e do Douro, “que partilham a premissa da altitude, bem como propostas gastronómicas dos restaurantes Alameda, D´sigual Wine House e Pensão Aliança”, pode ler-se no comunicado enviado pela organização às redacções.

No primeiro dia (a abertura é às 18h), “a par do funcionamento contínuo dos expositores presentes e dos restaurantes, Tiago Macena, enólogo beirão e estudante do mais exigente plano internacional de estudos em vinho, o “Master of Wine”, conduzirá a “Conversa sobre Vinho: Grandes Castas Brancas – Encruzado, Rabigato e Síria"”. É às 19h30.

Antes, pelas 18h, haverá música, com os Blue Velvet Trio, e sessão protocolar com presença da ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, do autarca da Guarda, Sérgio Costa, do presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós, do presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, e do presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Gilberto Igrejas. À noite o palco, haverá jazz de fusão pelos Indigo Quintet (21h30).

No sábado, as confrarias báquicas, gastronómicas e enogastronómicas convidadas iniciam, pelas 10h45, um desfile entre a Praça Luís de Camões e a Praça do Município com a participação da Banda Filarmónica de Famalicão da Serra. Pelas 11h serão recebidas nos Paços do Concelho, seguindo-se desfile até à Alameda de Santo André com passagem pelo Guarda Wine Fest. No recinto do evento, pelas 13h30, haverá música pela Fanfarra NemFáNemFum e dança, pelas 15h, com o grupo Swing Station.

Rodolfo Tristão, sommelier e provador da Revista de Vinhos, vai orientar a sessão “Conversa sobre Vinho: Vinhos de Altitude – o que os diferencia dos outros” às 14h30. Pelas 16h, terão lugar dois showcookings com Diogo Rocha, chef de cozinha beirão e embaixador dos produtos autóctones, que transforma no restaurante Mesa de Lemos, na Quinta de Lemos, em Viseu, distinguido com estrela Michelin.

Ainda no sábado, pelas 18h30, Rodolfo Tristão orientará nova “Conversa sobre Vinho: Tinta Roriz – a mesma casta em diferentes terroirs”. À noite, pelas 21h30, há música swing ao vivo pelo norte-americano John Pizzarelli.

No terceiro e último dia de festival, haverá actuação da Fanfarra Kaustica (14h) e Rodolfo Tristão falará sobre a “fantástica capacidade de evolução dos vinhos de altitude” na “Conversa sobre Vinho: Velhos são os Trapos – colheitas antigas de grandes vinhos” (14h30). Às 16h, a chef Cristina Manso Preto, autora de livros de receituário prático, conduzirá novo showcooking. Pelas 18h, fecharão o evento os ritmos latinos e brasileiros dos Carioca de Limão.

A entrada no Guarda Wine Fest é livre, mas a participação nas Conversas e nas sessões de showcooking está “sujeita aos lugares disponíveis”, avisa a organização. É preciso adquirir o copo oficial do evento para provar vinho nos diferentes expositores, onde será possível adquirir garrafas aos produtores presentes.