A “tempestade perfeita” combina um Verão quente e seco

Quase todo o país está em seca severa ou extrema e o cenário deverá intensificar-se nos próximos meses. O risco de incêndio também aumenta com as temperaturas elevadas e com a falta de humidade. É quase uma “tempestade perfeita”. Neste P24 ouvimos a jornalista Claudia Carvalho Silva.

