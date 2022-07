Da inflação e seus desafios

Um processo inflacionário interno desalinhado da zona euro acarretará uma perda de competitividade da economia, com deterioração da balança de pagamentos e diminuição de actividade económica, como já aconteceu e motivou a intervenção da troika em 2011.

O Acordar da Besta Adormecida

A inflação voltou à ribalta, com o aumento do preço de vários produtos essenciais. Salvo melhor opinião, e apesar desse aumento, não creio que estejamos ainda perante um verdadeiro processo inflacionário (aumento generalizado e recorrente de preços), mas perante um ajustamento de preços relativos, na sequência de vários choques económicos, sobretudo de oferta. Embora com elevado potencial inflacionário.