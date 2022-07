Brasil fraturado

Os mais de 40 milhões de brasileiros que saíram da miséria graças aos governos lulistas acentuaram o ressentimento antipopular desses setores privilegiados. E mesmo as concessões e arranjos de L.S. com os grandes interesses económicos não apaziguaram o rancor anti-PT da elite.

As profundas fraturas sociais do Brasil são conhecidas, mas no atual contexto de pré-campanha eleitoral vale a pena equacionar as três dimensões que podem ajudar o leitor português a compreender os paradoxos e desafios que o país enfrenta: a histórica, a socioeconómica e a política.