Unidade de elite britânica matou dezenas de detidos na guerra do Afeganistão

Documentário do programa Panorama , da BBC, descreve como a mesma unidade matou ilegalmente pelo menos 54 pessoas em seis meses. Emails internos mostram como os oficiais se referiam aos relatos que chegavam do terreno como “bastante incríveis”.

Um relato a descrever que, “pela décima vez nas últimas duas semanas”, os militares ordenaram a um detido que reentrasse num edifício para o ver “reaparecer com uma [metralhadora Kalashnikov] AK”; a mesma unidade a entrar depois noutro edifício com um detido diferente que de imediato “agarrou numa granada por trás de uma cortina e a lançou” na sua direcção… “Felizmente, não rebentou… é a oitava vez que isto aconteceu… Nem inventado!” Estas são algumas das frases que a BBC leu num email sobre uma unidade de forças especiais do Exército britânico (SAS) no Afeganistão escrito por um oficial de operações e enviado a um colega.