Trump perde apoios no Partido Republicano e pode ter concorrência forte em 2024

Depois da insatisfação com Joe Biden no Partido Democrata, agora é o Partido Republicano que aparenta estar cansado de Donald Trump. Segundo uma nova sondagem, 51% dos eleitores republicanos dizem que preferem outro candidato presidencial em 2024.

Com Joe Biden e Donald Trump a darem sinais de quererem repetir um confronto eleitoral em 2024, a próxima corrida à Casa Branca pode ficar para a história como uma das eleições menos desejadas pela maioria dos norte-americanos. Depois de uma sondagem, publicada na segunda-feira, ter indicado que a maioria dos eleitores do Partido Democrata prefere que Biden saia de cena no final do seu mandato, um outro inquérito, a eleitores do Partido Republicano, mostra que Donald Trump tem vindo a perder apoio entre os conservadores.