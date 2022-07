Turista sobrevive a queda no Vesúvio depois de tirar uma selfie

Após a foto, o telemóvel escorregou das mãos do jovem de 23 anos, dos EUA, e ele perdeu o equilíbrio ao tentar recuperá-lo. Foi salvo da cratera do vulcão, “adormecido” mas activo, por guias. Como ele e a sua família entraram em área proibida para fazer as fotos, foram alvo de denúncia.

Um jovem norte-americano, depois de chegar aos 1281 metros no Vesúvio, Nápoles, caiu na cratera do vulcão, ao tentar recuperar o seu telemóvel, deixado cair após tirar uma selfie na área.

Os múltiplos sinais de “Perigo” ou “Proibida passagem” não impediram o turista, de 23 anos, e três membros da sua família, de entrarem numa zona interdita a visitantes para conseguir tirar as fotos com, presume-se, perspectivas menos massificadas.

O rapaz sobreviveu à queda, tendo sido resgatado pelos guias do parque, adianta o jornal Corriere della Sera, que informa que sofreu alguns ferimentos, mas ligeiros – arranhões nas pernas, braços e costas.

O jornal italiano reporta ainda que esta “proeza” poderia ter terminado em tragédia e que foi mesmo um golpe de sorte: arriscou uma queda de mais de 300 metros.

O incidente ocorreu após o jovem americano tirar uma selfie: o telemóvel escorregou-lhe das mãos para a cratera e ele “seguiu-o” para tentar recuperá-lo. Perdeu o equilíbrio e caiu vários metros.

A rápida operação de resgate impediu o desfecho letal. Os serviços de emergência trataram-no no local, sendo que o jovem, natural de Baltimore, adianta a CNN, dispensou seguir para o hospital.

Do mal, o menos: sobreviveu, apenas com ferimentos, mas, ainda assim, não acabou tudo às mil maravilhas: os Carabinieri Forestali – corpo policial especializado nas áreas agroflorestais da Itália – registaram que ele e a família entraram em zona vedada aos visitantes e denunciaram o turista, que foi levado sob custódia, e o seu grupo. Ainda não se sabe se as autoridades avançam com uma queixa formal por invasão de área interdita.

“Tendo falado directamente com os agentes da operação de resgate, posso afirmar com segurança que no sábado passado, no Vesúvio, eles salvaram uma vida humana”, comentou Paolo Cappelli, responsável pela gestão da área que engloba o Vesúvio. Gennaro Lametta, coordenador da associação de turismo Assoturismo Campania, partilhou imagens com os ferimentos do turista.

O vulcão, na montanha que atinge os 1277 metros, tem uma cratera de 449 metros e é considerado “adormecido”, mas activo. A sua mais recente erupção foi registada há 78 anos. A sua erupção mais célebre e trágica foi registada no ano 79 a.C., quando submergiu em lava várias cidades vizinhas, particularmente a icónica Pompeia.

Nos últimos anos, têm surgido cada vez mais notícias sobre turistas que arriscam a vida por causa de selfies: são registadas centenas de mortes por ano – em 2018, uma investigação reportou 250 em sete anos, embora considerando que os números possam ser muito superiores já que selfie não é oficialmente inscrita como “causa de morte"; um estudo de 2019 concluía mesmo que Selfies matam mais do que ataques de tubarão.