Uma noite com as estrelas de Setúbal

É um convite para uma Noite de Estrelas no Forte de São Filipe, a 31 de Julho: observar os céus e aprender com especialistas em astronomia enquanto se saboreia produtos da região.

Um workshop que mistura a aprendizagem com o lazer e que promete um “ballet” cósmico. É a Noite de Estrelas 2022 em Setúbal, marcada para 31 de Julho e que conta com o acompanhamento da equipa de Máximo Ferreira, fundador do Centro Ciência Viva de Constância, “referência nacional em Astronomia”, como sublinha a autarquia local.

Com o Forte de S. Filipe como cenário, a partir das 21h, tem um programa estelar: observar os céus e ter acesso a “conhecimentos e equipamentos não comuns, nem de fácil aquisição”.

A estrela no topo da galáxia: a Noite de Estrelas inclui ainda a “oferta de um chá quente, produtos da região e um bolo seco regional”.

Foto Noite de Estrelas 2022 Cm Setúbal

O programa prevê apenas 60 participantes e a inscrição custa 7,50 euros.

Para mais informações e inscrição basta contactar o Turismo de Setúbal, na Casa da Baía - Centro de Promoção turística (t: 265 545 010 | 265 541 699, email: ditur@mun-setubal.pt).