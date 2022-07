Interrail celebra 50 anos e oferece tour de luxo com Airbnb: seis amigos, 19 dias

Para celebrar o 50º aniversário do Interrail, há prenda Airbnb: um tour histórico pela Europa para seis amigos durante 19 dias através de cinco países (Reino Unido, França, Espanha, Itália e Alemanha) e com estadia garantida em casas históricas normalmente disponíveis na plataforma.

Diz a Interrail que “as viagens de comboio estão a ressurgir” (assim demonstram as reservas do passe “que superam os níveis pré-pandémicos”). E, em jeito de prenda de aniversário, as duas plataformas descobriram cinco “casas históricas” que agora querem partilhar com os seus clientes e potenciais viajantes. uma mansão inglesa, um palácio no campo francês, uma quinta catalã, um castelo no norte da Alemanha e uma villa na Toscana.

Os edifícios de grande relevância patrimonial pertencem a uma nova categoria de casas históricas que já soma quase vinte mil espaços e que inclui desde capelas reconvertidas a castelos centenários.

O palácio francês Claudia Zalla A mansão inglesa Claudia Zalla Fotogaleria Claudia Zalla

Os interessados (com conta na Airbnb e mais de 18 anos) podem apresentar as suas candidaturas até ao fim do dia 20 de Julho, dizendo porque é que o seu grupo de amigos seria perfeito para participar. Terão de descrever quem gostariam de levar e falar sobre a sua paixão pela aventura, o seu interesse pelo património cultural e o seu desejo de partilhar esta experiência com o resto do mundo.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade e só podem participar uma vez. Até cinco acompanhantes (também maiores de 18 anos) podem juntar-se ao candidato seleccionado. Todos os termos e condições, bem como o itinerário do Tour Histórico com a Airbnb, estão disponíveis neste link.

O castelo alemão Claudia Zalla Uma quinta espanhola Claudia Zalla Fotogaleria Claudia Zalla

“O tour histórico põe em destaque não só a liberdade e flexibilidade que as viagens Interrail oferecem, mas também o património rico a que estas linhas ferroviárias dão acesso e a oportunidade de ir uma paragem mais longe na ligação com a Europa”, junta Nadine Koszler, directora de marketing da Eurail.