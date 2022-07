Pogacar recusa “emprestar” a camisola amarela a Kämna

Tudo parecia feito para que uma jogada táctica da Emirates e de Pogacar entregasse a camisola amarela a Lennard Kämna, mas um sprint final do esloveno acabou por trocar as voltas ao ciclista alemão, que perdeu a etapa e a possibilidade de vestir de amarelo.

Depois do dia de descanso, boa parte dos ciclistas da Volta a França… descansaram. Esta é uma forma figurada de representar o que se passou nesta terça-feira na etapa 10 da prova gaulesa, que terminou com o triunfo de Magnus Cort (EF Education), o mais forte entre os fugitivos do dia.

Nos 148,5 quilómetros entre Morzine e Megève, nos Alpes, houve uma primeira metade do dia sem qualquer acção e uma segunda metade com uma fuga de 25 ciclistas – e todos saberiam que era dali que sairia o vencedor do dia, motivo pelo qual o pelotão pouco se preocupou.

A etapa foi globalmente tranquila na estrada para quase todos, mas acabou por ter um motivo de interesse: a jogada táctica da Emirates e de Tadej Pogacar, que pareciam dispostos a “largarem” a camisola amarela.

Depois de uma neutralização momentânea na corrida por conta de uma manifestação na estrada, a equipa decidiu não retomar a perseguição à fuga e a protecção à liderança do esloveno, permitindo que os fugitivos chegassem com uma vantagem aparentemente grande o suficiente (mais de oito minutos) para dar a Lennard Kämna (Bora) a liderança da prova.

Em tese, a opção tinha lógica. Na Emirates há cada vez menos pernas para ajudar, já que George Bennett, um dos escudeiros de Pogacar na alta-montanha, foi “caçado” nesta manhã pela covid-19 e já está a ver o Tour no sofá. Também Vegard Laengen já está em casa e Rafal Majka está igualmente a contas com a doença, ainda que a falta de sintomas tenha permitido ao polaco seguir na prova.

Quer isto dizer que Pogacar já só tem cinco colegas de equipa, pelo que entregar por agora a camisola amarela seria poupar os companheiros a trabalho de controlo da etapa nas tiradas montanhosas de quarta e quinta-feira. E entregar a camisola a Kämna não seria uma oferta, mas sim um empréstimo, já que dificilmente o alemão seria um perigo para a probabilidade de Pogacar reconquistar o “poleiro” máximo do Tour nos próximos dias.

Mas o esloveno mudou de ideias nos metros finais da etapa. Com a amarela presa por meros segundos, sprintou nos metros finais para tentar ganhar tempo a Jonas Vingegaard, intento que indirectamente lhe terá permitido manter a camisola amarela. E Kämna, que estava visivelmente desiludido no final, perdeu tudo: não levou a etapa e falhou também a amarela.

A vitória sorriu a Magnus Cort, a maior surpresa deste Tour, depois de já ter vestido a camisola da montanha durante vários dias. Exceptuando a subida de Kämna ao segundo lugar (a 11 segundos de Pogacar), este foi um dia que não promoveu alterações significativas nos primeiros lugares da classificação geral. Pogacar segue com 35 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard e 1m10s para Geraint Thomas.

Para esta quarta-feira continua o “Tour alpino”, com uma etapa até Albertville, perto das fronteiras com Suíça e Itália. Antes de subirem ao Col du Granon (11 quilómetros com 9,6% de inclinação média), os ciclistas terão de passar pelos já famosos e brutais Col du Télégraphe e pelo Col du Galibier. E está tudo dito sobre o que certamente se passará na estrada, com duelo agendado entre Pogacar e Vingegaard – e possivelmente o fim da aventura de Kämna de camisola amarela.