Curadora Beatrice Leanza vai dirigir o Mudac na Suíça

Novo edifício do museu em Lausanne desenhado pelos arquitectos Aires Mateus foi inaugurado em Junho.

A curadora italiana Beatrice Leanza será a nova directora do Museu de Design e de Artes Aplicadas Contemporâneas (Mudac) em Lausanne, anunciou esta terça-feira a instituição do Cantão de Vaud.

Beatrice Leanza dirigiu durante três anos o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, tendo abandonado o cargo no início deste ano, altura em que foi substituída por João Pinharanda, actual director do museu da Fundação EDP.

A partir de Janeiro do próximo ano, Beatrice Leanza vai substituir Chantal Prod’Hom na direcção do museu suíço que se reforma ao fim de 20 anos no cargo.

Curadora e crítica de arte, Beatrice Leanza foi directora criativa da Semana de Design de Pequim entre 2012 e 2016 e iniciou a sua carreira como curadora nos CAAW (China Art Archives and Warehouse), um espaço de arte alternativo na mesma cidade que o conhecido artista chinês Ai Weiwei ajudou a criar.

Beatrice Leanza, que actualmente vive em Lisboa, vai dirigir um museu que ocupa um edifício desenhado pelos arquitectos portugueses Aires Mateus, resultado de um concurso de arquitectura que venceram em 2015. O novo Mudac, que foi inaugurado oficialmente no mês passado, partilha o edifício com o Museu de Fotografia do Elysée.