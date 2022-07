Terça, na TV: vinhos, catedrais e forças destruidoras

CINEMA

Moneyball - Jogada de Risco

TVCine Emotion, 9h

Os Oakland Athletics estão a perder os melhores jogadores para os grandes clubes de basebol. Com a ajuda do economista Peter Brand (Jonah Hill), o treinador Billy Beane (Brad Pitt) decide criar uma equipa teoricamente perfeita de jogadores subvalorizados. E os resultados começam a surgir. Realizado por Bennett Miller, com base na biografia de Beane, o filme foi nomeado para seis Óscares.

O Professor e o Louco

Hollywood, 11h30

Com Mel Gibson e Sean Penn como protagonistas, um drama biográfico sobre a amizade entre o professor escocês James Murray e William Chester Minor, um cirurgião norte-americano que foi responsável por mais de 10.000 entradas da edição original do conceituado Oxford English Dictionary. É dirigido por Farhad Safinia (na sua estreia em realização), segundo um guião que co-escreveu com John Boorman e Todd Komarnicki.

O Homem Que Sabia Demais

AMC, 18h31

Ben MacKenna (James Stewart), um médico norte-americano, e a sua mulher Jo (Doris Day), uma cantora, passam férias em Marrocos com o filho Hank (Christopher Olsen). Em visita ao mercado de Marraquexe, um homem revela a Ben um segredo inquietante antes de morrer apunhalado. Quando o seu filho é sequestrado o casal percebe que estão implicados num perigoso enredo de espionagem internacional. O segundo thriller de suspense que Hitchcock realizou com este nome é, nas suas palavras, “o trabalho de um profissional”.

Notre Dame de Paris

RTP1, 1h

Maud Crayon, uma arquitecta falhada e mãe solteira com um ex-marido demasiado presente, anseia por algo que agite a sua vida. Quando um engano administrativo a faz ganhar o concurso para a renovação do adro da catedral de Notre Dame de Paris, Maud terá a oportunidade almejada de alterar a sua situação - provando a todos o seu verdadeiro valor ou falhando estrondosamente. Uma comédia escrita, realizada e protagonizada por Valérie Donzelli (Declaração de Guerra), que conta ainda com as interpretações de Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca, Bouli Lanners, Virginie Ledoyen, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Na Rota dos Vinhos da Ilha do Pico

RTP2, 16h28

Um documentário de Sandra Cristina Sousa que pretende promover e divulgar as características únicas que distinguem a ilha do Pico, com o seu solo de pedra vulcânica partida, de todas as restantes regiões vitivinícolas do mundo. A comida e vinhos locais, de natureza tão específica e naturalmente irrepetível, são postos em destaque numa produção que comunica o tremendo potencial do turismo cultural e gastronómico da ilha.

Evil Lives Here

ID, 22h

Regressa ao canal ID, com novos episódios, a perturbadora série documental que lança um olhar directo nos olhos frios dos assassinos a viverem, despercebidamente, bem ao lado das suas potenciais vítimas. São monstros vestidos de cordeiro que nos serão apresentados, cada caso real enriquecido com imagens caseiras e cândidas destes homens perigosamente camuflados debaixo de um manto de normalidade.

Um Espaço Vivo

RTP2, 23h02

Em 1992, Robert Wilson fundou o Watermill Center, um centro de artes e humanidades em Nova Iorque, onde o visionário director teatral reúne a cada ano uma centena de jovens artistas para colaborarem com célebres criadores — Jim Jarmusch, Coco Rosie e Philip Glass são apenas alguns dos nomes participantes. Este documentário de Jakub Jahn acompanha 50 dias do Programa de Verão do centro, com entrevistas, imagens inéditas de ensaios e um olhar único sobre o milagre de sinergia criativa aqui criado.

Megaincêndios: Porque Ardem as Florestas

RTP1, 0h00

Todos os anos, pelo mundo fora, os grandes incêndios florestais ameaçam vida humana e propriedade, cada vez mais pondo em causa o futuro civilizacional. A cada ano, uma área seis vezes superior ao tamanho de França é consumida pelas chamas. Neste documentário em duas partes, cientistas, bombeiros e vários especialistas internacionais tentam perceber qual a responsabilidade humana nesta ameaça e como melhor proteger comunidades e florestas dos seus efeitos devastadores.