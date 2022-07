Jane Goodall é a inspiração de uma nova versão da Barbie

A primatologista britânica Jane Goodall tem agora uma Barbie à sua semelhança, realizando assim um desejo de longa data de ter uma boneca inspirada no seu trabalho e, desta forma, inspirar outras raparigas. A Mattel, fabricante de brinquedos, apresentou este novo modelo, feito com plástico reciclado, como parte da Série Mulheres Inspiradoras, promovendo assim não só os estudos pioneiros de Goodall sobre chimpanzés mas também o seu activismo na área da conservação.

A nova Barbie da Mattel traz vestida uma camisa caqui combinada com calções, um par de binóculos ao pescoço e um caderno na mão. A caixa inclui ainda uma réplica do primeiro chimpanzé que confiou na primatologista e se aproximou dela, e que Jane baptizou como David Greybeard durante os trabalhos de campo que conduziu no Parque Nacional de Gombe, um território que corresponde hoje à Tanzânia, no Leste da África.

“Queria muito uma boneca como eu antes mesmo de surgir esta ideia [da Barbie]. Já vi raparigas a brincar com bonecas Barbie e, no início, eram todas muito femininas. Na altura, pensei que as raparigas precisavam... de alguma escolha”, disse Goodall à agência Reuters. “A Mattel mudou a linha de bonecas e hoje há todos os tipos, de astronautas a médicas. Há muitas crianças que aprendem sobre o meu trabalho na escola, e que podem ficar emocionadas por ter agora a boneca Barbie.”

Jane Goodall, 88 anos, começou a investigação no Leste da África em 1960, descobrindo que os chimpanzés fabricam ferramentas, caçam e comem carne, mostram compaixão, entre outras características antes impensadas como próprias dos primatas.“Quando cheguei a Gombe, foi lindo, o meu sonho tornou-se realidade”, disse. “Mas durante quatro meses os chimpanzés fugiram de mim. Assim, embora a floresta fosse maravilhosa, eu senti que não a poderia aproveitar até que David Greybeard perdesse o medo e ajudasse os outros a perder o medo também.”

A Mattel afirmou que também fará parceria com o Jane Goodall Institute e o programa de educação ambiental para crianças e jovens jovens Roots & Shoots. “Vejo-nos perante o início de um túnel, muito longo e escuro, com uma pequena estrela a brilhar no final. Não é correcto ficar sentada à entrada de um túnel a pensar ‘Oh, espero que essa estrela venha até nós’. Esperança é acção”, disse Goodall.

“Podemos contornar todos esses obstáculos entre nós e a estrela, que são as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a pobreza, os estilos de vida insustentáveis, a poluição. À medida que avançamos pelo túnel, encontramos outras pessoas a trabalhar em cada um desses problemas, mas muitas vezes estão a trabalhar apenas na sua própria área”, concluiu Jane Goodall.