The Yeatman: três Sunset Wine Parties com petiscos do chef Ricardo Costa

Já faz parte do calendário. Estão quase a chegar as Sunset Wine Parties, que ao longo do Verão se estendem pelos amplos terraços e salas de eventos do The Yeatman para dar a provar vinhos e petiscos ao ritmo do pôr-do-sol. A primeira festa está marcada para o dia 21 de Julho, a partir das 19h.

O hotel de Vila Nova de Gaia reúne mais de 30 produtores de vinho nacionais que irão apresentar três sugestões para brindar aos dias quentes, entre espumantes, vinhos brancos, tintos e Portos, num total de mais de 90 referências.

Da experiência — a entrada nas Sunset Wine Parties tem um custo de 110 euros por pessoa; os grupos a partir de oito pessoas beneficiam do valor de 100 euros por pessoa — faz parte uma vasta selecção de ostras e de mariscos, sushi, queijos e enchidos, saladas e pratos frios e quentes e sobremesas.

Foto As festas com vista sobre o Douro The Yeatman

Como é habitual, o chef residente Ricardo Costa preparará algumas das suas especialidades, entre as sandes de leitão e os sorvetes artesanais.

Este ano, as festas terão lotação mais limitada, pelo que o hotel recomenda reserva antecipada através do seu site. Para além do dia 21 de Julho, haverá festa nos dias 25 de Agosto e 15 de Setembro.

As festas têm início marcado para as 19h e prolongam-se até à 1h, sendo que as apresentações dos vinhos pelos próprios produtores terminarão pelas 22h.