Esporão: Um tinto feito à moda do Porto Vintage

O Torre do Esporão é um documento histórico do Alentejo. A colheita de 2017 junta uvas de três quintas e de parcelas estudadas ao detalhe durante décadas.

Comecemos por registar que, desde o seu nascimento, em 2004, só se lançaram quatro colheitas do tinto Torre do Esporão (2004, 2007, 2011 e 2017), o que revela o grau de exigência da equipa de enologia e da administração da empresa de Reguengos. Esta aventura começou com a marca Esporão, a que se seguiram as chancelas Esporão Reserva, Esporão Garrafeira e, a partir de 2004, o Torre do Esporão, porque David Baverstock, enólogo que criou o perfil dos vinhos Esporão, entendeu que a colheita era excepcional. De então para cá a natureza só colaborou na máxima qualidade nos quatro anos referidos, sendo que em 2007 surgiu a marca Esporão Private Selection, justamente para os anos em que não se conseguia produzir Torre, embora o Private também aparecesse nos anos de Torre (2007 e 2011).

Agora, a partir desta saída do Torre 2017, termina o lançamento das duas marcas num mesmo ano de colheita. Quando o ano for muito bom, sai Private Selection (e não há Torre); quando o ano é excepcional, só sai Torre. Tendo em conta que as parcelas de vinhas usadas para estas duas marcas são as mesmas, a estratégia indica que o factor distintivo para a produção de Torre é a natureza (à laia de um Porto Vintage) e não tanto o trabalho de enologia.

Esta comparação do tinto Torre do Esporão com um Porto Vintage não tem, naturalmente, nada a ver com a comparação dos perfis dos dois vinhos, mas apenas com os processos de procura da excelência, quer no trabalho de vinha, quer no trabalho de adega. Os Porto Vintage clássicos resultam de uvas de várias castas e provenientes das melhores quintas das empresas (não de uma só quinta), de vinhas de diferentes altitudes e diferentes exposições. Só assim se consegue um vinho rico e capaz de viver décadas.

Ora, com o Torre passa-se a mesma coisa. Se na colheita de 2004 apenas entraram uvas da Herdade do Esporão, nas colheitas de 2007 e 2011 já participaram as uvas da Herdade dos Perdigões (3 Km a Norte de Herdade do Esporão) e na de 2017 temos a contribuição determinante das uvas da Vinha dos Lavradores, que fica em Portalegre, a 400 metros de altitude. Ou seja, uvas de três quintas.

Por outro lado, as castas que dão origem ao Torre 2017 não são as mesmas que iniciaram a aventura em 2004. Se, na primeira edição, a base do vinho veio da Touriga Nacional (78 por cento, com 15 por cento de Syrah e 7 por cento de Alicante Bouschet), tudo da Herdade do Esporão, nesta última colheita a coisa reparte-se assim: 75 por cento da base do vinho vem das castas Aragonês, Touriga Franca e Touriga Nacional (Herdade do Esporão), a que se soma 15 por cento de Alicante Bouschet da Herdade dos Perdigões e outros 10 por cento da mesma casta, mas da vinha de Portalegre.

Em cada uma destas propriedades trabalhadas em modo biológico (maior riqueza de matéria orgânica), há um estudo minucioso dos solos e estudo de adequação das castas a esses solos, que, como se imagina, é algo que não se faz de uma década para a outra. É preciso tempo, paciência e dinheiro para se encontrar a solução mais perfeita.

Para chegar à fórmula do topo de gama do Esporão, a equipa de viticultura e enologia (David Baverstock, Sandra Alves e Amândio Rodrigues) teve de seleccionar castas, fazer vinificações variadas, criar lotes, testar barricas de diferentes formatos e, pelo meio, driblar os humores do tempo. Note-se que, para cada parcela (e são muitas), é preciso encontrar o dia certo de colheita. E note-se ainda que cada casta tem um tratamento de fermentação e estágio próprio. Depois, é necessário fazer o lote, deixá-lo descansar e perceber – através de provas espaçadas e com diferentes profissionais – se se está perante um Private Selection ou um Torre. Tendo em conta que a decisão final sobre o Torre 2017 só ocorreu no início deste ano – quase cinco anos depois do seu nascimento – percebe-se que estamos perante o tinto mais controlado do Esporão. De novo, à laia de um Porto Vintage.

Na apresentação do novo Torre 2017 provaram-se as colheitas de 2007 e 2011 (já não há Torre 2004). De facto, o ano climático está bem vincado nestes dois vinhos. O primeiro mostra uma vivacidade que impressiona (notas fumadas e especiarias com taninos vivos, cheios de raça) e o segundo é aquela bomba de fruta e extracção que deixou muita gente de queixo caído, mas que a nós não encanta por aí além (talvez o tempo dome o vinho). Já com o Torre 2017, a conversa é outra.