Santos Silva agradece a Espanha ajuda na luta contra incêndios e destaca cooperação

Presidente da Assembleia da República esteve reunido com a sua homóloga espanhola com a preparação do X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol em cima da mesa.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradeceu esta segunda-feira a Espanha a ajuda na luta contra os incêndios, durante uma reunião com a sua homóloga espanhola, Meritxell Batet.

Santos Silva explicou que a ajuda entre ambos os países é sempre bem-vinda e “já se demonstrou que é eficaz”, pelo que propôs a intensificação da cooperação com o país vizinho, com o envio de bombeiros do norte de Portugal para a Galiza para trabalhos de assistência e vice-versa.

As altas temperaturas da época estival – que chegam a atingir cerca de 40 graus, acompanhadas de ventos fortes, noites tropicais e trovoadas secas – provocaram uma vaga de incêndios nos últimos dias.

No âmbito do Mecanismo Europeu de Protecção Civil foram enviados de Espanha dois aviões pesados anfíbios.

“Infelizmente, isto é importante [o mecanismo de cooperação], porque Portugal e Espanha são dois dos países que mais sofrem os efeitos das alterações climáticas, e o risco de incêndio é alto”, acrescentou o presidente da Assembleia da República portuguesa.

Santos Silva manteve um encontro de aproximadamente uma hora com a presidente do Congresso dos Deputados de Espanha, a também socialista Meritxell Batet, no qual trataram temas como a preparação do X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol.

As datas em que se celebrará encontram-se entre os detalhes que foram conversados, já que este ano está previsto que o fórum tenha lugar no norte de Portugal, segundo confirmou Santos Silva, assim como foram falados os temas a tratar e a agenda prévia à definição do evento.

Fóruns anteriores trataram temas como uma estratégia integral para o desenvolvimento territorial, com o propósito de solucionar um problema fundamental para ambos como é a desertificação.

As interconexões energéticas, o trabalho conjunto em segurança e defesa, a cooperação em matérias como a mobilidade, os serviços públicos, a inovação digital ou a protecção do ambiente, são outros assuntos destacados da cooperação transfronteiriça.

Ao nível internacional, Santos Silva e Batet discutiram como decorrerá a presidência espanhola da União Europeia durante o segundo semestre do próximo ano, já que ambos os países têm um interesse mútuo em temas sociais e em conseguir concretizar direitos sociais que favoreçam “as reformas consideradas imprescindíveis para este objectivo”.

Também esteve em cima da mesa a participação na próxima Cimeira Ibero-americana de chefes de Estado e de governo, que se realizará em Março de 2023 na República Dominicana, sob o lema “Juntos rumo a uma Ibero-américa justa e sustentável”.

“A agenda bilateral entre os dois parlamentos é muito importante, que este trabalho seja conjunto em defesa do parlamentarismo, das liberdades, do pluralismo político e da convivência entre todos”, concluiu o político português.