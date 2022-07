Futuro líder da bancada do PSD quer ter mais dois vice-presidentes

A nova direcção da bancada social-democrata, que será liderada por Joaquim Miranda Sarmento, indicou 10 vice-presidentes (contra os actuais sete) mas pretende alterar o regulamento para permitir a entrada de mais dois, entre os quais o líder da JSD, Alexandre Poço. A intenção foi anunciada em comunicado esta segunda-feira, no final do prazo de entrega das listas para as eleições que se realizam nesta quarta-feira.

Entre os novos vice-presidentes que apoiaram Luís Montenegro estão Joaquim Pinto Moreira, ex-presidente da Câmara de Espinho, Andreia Neto, que já foi deputada, Hugo Oliveira, líder da distrital de Leiria, João Moura, líder da distrital de Santarém, e Clara Marques Mendes, que também já pertenceu à direcção do ex-líder parlamentar Adão Silva.

Da direcção de Paulo Mota Pinto, mantêm-se Paula Cardoso e Paulo Rios de Oliveira, que nestas directas estiveram com Montenegro, bem como Catarina Rocha Ferreira (que presidiu à comissão nacional de auditoria financeira na anterior liderança) e Ricardo Baptista Leite (que foi cabeça de lista por Lisboa e que nas últimas directas se manteve neutral). Dos apoiantes de Rui Rio, o novo líder parlamentar apontou Hugo Carneiro (que foi secretário-geral adjunto no partido).

De fora da direcção e das coordenações ficaram duas destacadas figuras da liderança de Rui Rio: André Coelho Lima (que era vice-presidente da bancada) e Carlos Eduardo Reis (que era coordenador da comissão da Defesa).

Como o regulamento da bancada só permite um limite máximo de 10 vice-presidentes, será proposto após a eleição, o alargamento para 12, com vista a incluir Alexandre Poço e Luís Gomes (antigo presidente da Câmara de Vila Real de Santo António) ambos apoiantes de Montenegro.